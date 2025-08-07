To so podrobnosti o obnovi vipavske hitre ceste. Bratuškova: Odločitve so sprejeli strokovnjaki

Ministrstvo za infrastrukturo in Dars sta se odzvala na številne kritike, ki nanju letijo ob napovedani zapori vipavske hitre ceste preko Rebernic in preusmeritvi dela prometa na vzporedno magistralno cesto. Poudarjata, da za premikom avtobusne postaje v Lozicah in nekaterimi drugimi rešitvami stojijo strokovnjaki za prometno varnost.

Zapora hitre ceste preko Rebernic je napovedana že dalj časa, zato je vodstvo Občine Vipava že pred več kot letom dni začelo opozarjati na verjetne težave zaradi močno povečanega prometa na regionalni cesti v času zapore. Nekatere njihove zahteve so uresničili, večine pa ne, je na današnji novinarski konferenci v Vipavi ponovno izpostavil vipavski župan Anton Lavrenčič.

Razburjeni domačini

Med domačini je največ razburjenja povzročil premik avtobusne postaje Lozice, ki stoji ob magistralni cesti preko Rebernic. Namesto ureditve prehoda za pešce in njegove osvetlitve so se pri Direkciji RS za infrastrukturo odločili za premik avtobusne postaje na po mnenju domačinov popolnoma neustrezno lokacijo, na križišče štirih cest med dvema ovinkoma.

Pristojni pa niso uspeli prepričati domačinov, ki opozarjajo še na pričakovane zastoje, težave pri vključevanju z lokalnih na regionalno cesto in na nevarna križišča, pristojnim pa očitajo, da so pri načrtovanju začasnih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti zaobšli potrebe lokalnega prebivalstva.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki se je udeležila današnje novinarske konference v Vipavi, je poudarila, da se zavedajo, da bodo zaradi zapore hitre ceste najbolj obremenjeni prebivalci krajev ob magistralni cesti.

»Skupaj z občinami smo zato iskali rešitve, sprejeti ukrepi pa pomenijo predvsem večjo varnost v prometu. Odločitve o tem so sprejeli strokovnjaki za varnost v prometu,« je poudarila Bratušek.

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je predstavili obsežna obnovitvena dela na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Vipavo ter njihov predvideni vpliv na prometno ureditev.

Zapora hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo se bo na voznem pasu proti Novi Gorici začela 17. avgusta in bo predvidoma trajala sto dni, je pa Ribič napovedal, da jo bodo s hitrejšim delom poskušali še nekoliko skrajšati. V tem času bo promet v smeri iz Razdrtega proti Vipavi potekal po vzporedni regionalni cesti.

Začasna prometna ureditev bo veljala za vsa osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet. Tranzitni tovorni promet, namenjen proti mejnemu prehodu Vrtojba, bodo že na primorski avtocesti preusmerili proti mejnemu prehodu Fernetiči. Pričakovati je, da se bo tam število tovornjakov povečalo za okoli 2000 na dan, kar bi ob nadzoru italijanski organov na meji povzročalo še večje zastoje in oviro tudi za potniški promet.

Druga stodnevna zapora vipavske hitre ceste v obratni smeri je napovedana v začetku prihodnjega leta. Po načrtih naj bi promet po prenovljenem delu hitre ceste ponovno brez ovir stekel jeseni 2026.