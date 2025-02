Na Darsu pripravljeni na snežne razmere: poglejte, na katerih cestah bo najhuje

V petek se bo meja sneženja spustila do nižin, zajelo bo večji del Slovenije, dodatno pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Padavine bodo ponehale v noči na soboto, najkasneje na jugu Slovenije.

Po besedah dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča bo največ snega predvidoma zapadlo na Kočevskem, Notranjskem in v gorah. Bela odeja bo debela od 10 do 20 centimetrov, krajevno lahko tudi do 25 centimetrov. »Drugod po nižinah v notranjosti pričakujemo 5 do 10 centimetrov,« pravi Gregorčič.

Kako so v Darsu pripravljeni na pošiljko snega?

Pravijo, da imajo »trenutno na voljo 490 izkušenih delavcev in več kot 200 specializiranih vozil, kar omogoča sprotno čiščenje in posipanje glavnih prometnih poti po vsej Sloveniji«.

Aktivirali so tudi dodatne načrte ukrepanja za ekstremne vremenske razmere, ki vključujejo hitro mobilizacijo dodatnih ekip in intenzivno posipanje ključnih cestnih odsekov.

Po trenutni napovedi več snega kot drugod pričakujejo na primorski avtocesti med Postojno in Logatcem, še zlasti na območju Unca.

Voznike opozarjajo na ustrezno zimsko opremo zaradi pretočnosti in prevoznosti avtocest in hitrih cest. V preteklosti so se namreč soočali s primeri, ko so vozila z letnimi pnevmatikami obstala na klancih in povzročila daljše zastoje.

Voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost, povečajo varnostno razdaljo in ne prehitevajo plužnih skupin, ker s tem tvegajo večje možnosti za povzročitev prometne nesreče.