Na današnji shod v Ljubljani oprtani z orožjem? Policija pravi ...

Na uredništvo smo prejeli opozorilo bralca, ki je na družabnem omrežju facebook zasledil zastrašujoč komentar enega od sledilcev pod pozivom na današnji shod t. i. ljudske iniciative Glas upokojencev. Uporabnik, ki naj bi mu bilo ime Egon Novak, je v facebook skupini Demokratična pravna Slovenija zapisal:

»Vsi prevozi na protest v Ljubljano morajo biti zastonj. Nič se ne sme plačati. Vsi pa gremo v Ljubljano, tudi lovci z lovskim orožjem. Vsi se tam dobimo.«

Zaradi najave, da bodo lovci prišli na protestni shod za upokojence z orožjem, se je marsikomu privzdignila obrv.

Na PU Ljubljana in na Lovsko zvezo Slovenije smo naslovili vprašanja, ali je uporaba lovskega orožja na protestnem shodu dovoljena in v skladu z zakonom. V kakšnem prekršku je posameznik, če bo na dogodek v Ljubljano prišel oprtan z orožjem?

Medtem ko na odgovore Lovske zveze Slovenije še čakamo, pa v celoti objavljamo jasen odgovor policije:

»Zakon o javnih zbiranjih v 23. členu določa, da udeleženci na shod oziroma prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi. Globa 150 evrov je predpisana v prvem odstavku 40. člena. Policisti so pri varovanju javnih shodov in prireditev pozorni na tovrstne pojave in predmete, ki jih na javne shode in prireditve ni dovoljeno prinašati, tudi zasežejo.«

Ob shodu, ki ga za sredo napovedujejo v t. i. ljudski iniciativi Glas upokojencev, katere pobudnik je nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, se vrstijo različni pogledi na reševanje težav upokojencev. Vsi se strinjajo, da s pokojninami številni težko dostojno preživljajo svojo starost, a v krovni upokojenski organizaciji svarijo pred populizmom in zavajanjem.

