Na črpalko po štiri milijone evrov

Predstavnica za medije Loterije Slovenije Mateja Slamnik Kos FOTO: Osebni Arhiv

Časa je 67 dni

V Žalcu zgradili pivsko fontano

639.669 evrov bo dobila občina, v kateri živi dobitnik.

Nekateri le redko igrajo loto, zgodi se tudi, da listek s prečrtanimi številkami doma založijo, pa se po tednu dni spomnijo nanj in preverijo, ali jih morda čaka kakšen milijon. Seveda ni nikoli nič. Obstajajo pa tudi vneti igralci lota, ki tega vplačujejo v vsakem krogu in imajo svoj sistem, morda stalno kombinacijo. Pravijo sicer, da je večja verjetnost, da vas na morju ugrizne morski pes ali udari strela, kot da zadenete na lotu. Pa vendarle je mogoče za par evrov obkrožiti sedem pravih številk od 39 možnih in se tako rešiti vseh težav in odvečnih naporov v življenju. To se je zdaj zgodilo na Bledu.Kot nam je povedala vodja korporativnega komuniciranja na Loteriji Slovenije, je neznani igralec v 58. krogu lota na Petrolovem bencinskem servisu na Bledu vplačal zmagovito kombinacijo in tako zadel nič manj kot 4,264.461 evrov: »Sklad za glavni dobitek je naraščal od 13. decembra lani, ko je bila v Celju vplačana zmagovita kombinacija sedmice, vredna 1,131.400 evrov.«Kljub temu dobri štirje milijoni niso najvišji dobitek, saj je julija 2015 igralec v Kopru zadel okroglih pet milijonov evrov – so pa peti najvišji doslej. Kot je povedala Slamnik Kosova, v Sloveniji ni tako kot denimo v ZDA, kjer se dobitniki glavnih milijonskih nagrad pogosto radi izpostavijo v medijih.»V vseh 15 letih, kolikor sem zaposlena v Loteriji Slovenije, nismo doživeli, da bi se nam igralec – dobitnik zmagovite kombinacije javil, se predstavil ali kaj podobnega. Tudi ko gre za manjše zneske, pridejo k nam na izplačilno mesto in skromno, tiho predložijo potrdilo o vplačilu zmagovite kombinacije.«Skladno s pravili igre loto velja, da mora igralec dvigniti dobitek v 67 dneh od dneva žrebanja, sicer nima več pravice do njega. Kot pravi Slamnik Kosova, tako določa zakon. Podobno je v večini držav, izjema je morda Anglija, kjer je mogoče dobitek dvigniti tudi po 50 letih. Znani so primeri, da so listek unovčili potomci vplačnika po pol stoletja, ko je recimo takratni dobitek pet funtov zaradi obresti narasel na milijonski znesek.Zakon veleva, da mora srečni dobitnik plačati 15-odstotni davek na dobitek od iger na srečo občini svojega prebivališča. Zmagoviti loto listek je resda neznani srečnež vplačal na bencinski črpalki na Bledu, a to ne pomeni, da je Blejčan, morda ga je vplačal domači ali celo tuji turist.»Kot rečeno, običajno ne spoznamo srečnežev, ki so zadeli sedmico. Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov so podatki dobitnikov anonimni in z njimi nimamo kontaktov. Zato ob večjih dobitkih sedmice pravzaprav izvemo iz medijev, od kod prihaja dobitnik. Občine običajno znesek davka porabijo za svoje investicije. Loterija Slovenije objavi le kraj vplačila dobitnega listka. Tokrat torej na Bledu na Petrolovem bencinskem servisu na Seliški cesti,« pojasnjuje Slamnikova. Na Občini Bled nestrpno upajo, da je bil srečni dobitnik vendarle Blejčan, saj bi na ta način v občinsko blagajno prejeli 639.669 evrov.Spomnimo, kako sta v razmiku pol leta srečna Slovenca zadela jackpot, kjer so glavne nagrade vrtoglavi, nekajdesetmilijonski zneski. Prvi je bil iz Grosupljega, kjer je občina iz prejetega davka zgradila prizidek k zdravstvenemu domu. Drugi srečnež je bil doma iz Žalca, tam so iz davka postavili pivsko fontano.»Informacije, da so zmagoviti loto listek prodali na bencinski pumpi na Seliški cesti, smo se iskreno razveselili. Če bomo ta davek dobili mi ali pa katera koli druga občina v Sloveniji, saj je srečnež morda turist iz Štajerske, bo to preprosto nekaj najlepšega v tem letu,« nam je povedal dolgoletni župan Bledain še: »Sami se letos ukvarjamo z južno obvoznico in s kolesarsko stezo do Bohinja, naš prispevek bo čez milijon evrov. Če nas torej čaka ta 'nagrada', bomo lahko s tem pokrili polovico našega dela kolesarske steze, ki jo res potrebujemo.«