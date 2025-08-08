Na cestah vse do ponedeljka popoldan močno povečan promet

Po nekaj tednih slabšega vremena, ko so se temperature precej spustile, obilno nas je tudi namočilo, še posebej pa so trpeli dopustniki na Hrvaški obali, ki so jo bičali še močni sunki vetra, se vrača poletje. Prihajajoči konec tedna tako pri nas kot v sosednjih državah pričakujejo povečan promet, dane in jutri proti turističnim središčem, v nedeljo in še ponedeljek zjutraj v nasprotni smeri.

Na Darsu svarijo, da bo na slovenskih cestah »zelo visoka gostota prometa« že danes popoldan, enako velja za vso soboto in vso nedeljo ter ponedeljek dopoldan. Podobna opozorila pa so izdali tudi njihovi hrvaški kolegi, ki opažajo močno povečano število vozil na njihovih avtocestah vse od začetka leta. V prvih sedmih mesecih naj bi po hvraških avtocestah potovalo skoraj dva milijona vozil več kot v enakem obdobju lani, močno povečan promet z zastoji pa pričakujejo tudi te konec tedna.

Tudi na Hrvaškem

»Ne moremo reči, kateri dan bi bil najboljši za potovanje, so pa sobota, nedelja in ponedeljek slaba izbira, še posebej ponedeljek v zadnjih nekaj letih. A za noben dan ne moremo reči, da bo šlo gladko in brez zastojev, saj lahko že najmanjša težava na avtocesti - od okvare avtomobila, trčenja, predmetov na cesti, živali na cesti - povzroči prometne zastoje in zamude. Zato res ne morem reči, kateri dan bi bil najboljši za potovanje,« je za hrvaške medije dejala Sandra Pučić iz hrvaškega autokluba.

Če se te dni torej odpravljate na obalo, našo ali hrvaško, se opremite z dovolj potrpežljivosti, na pot se odpravite dovolj zgodaj, ne pozabite na vodo in kakšen prigrizek ter zabavo za najmlajše.

Popolna zapora dela razcepa Zadobrova

Zaradi obnove razcepa Zadobrova, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica, bo od danes od 19. ure do ponedeljka do 4. ure popolnoma zaprta povezava z vzhodne na severno obvoznico. Zaprt bo tudi priključek z Letališke ceste v tej smeri.

Gre za drugo osrednjo gradbeno fazo obnove razcepa Zadobrova. Obnova vključuje zamenjavo vseh asfaltnih plasti, ureditev prometne opreme in izvedbo nove horizontalne signalizacije. Prvo fazo so izvedli pred dvema tednoma.