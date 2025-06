Na cestah po Sloveniji vse stoji, vozniki pa na avtocestah počnejo tole (FOTO in VIDEO)

Danes je eden prometno najbolj obremenjenih dni zaradi praznika v več državah. Kot smo že poročali, se zato na slovenskih cestah in avtocestah vijejo dolge kolone vozil. Po poročanju prometno informacijskega centra so zastoji po vsej državi, potovalni časi so daljši. Na primorski avtocesti se pot od Ljubljane do Kopra podaljša za več kot uro in pol.

Kot poroča zavod Reševalni pas, na primorski avtocesti reševalnega pasu praktično ni. »Gasilci poročajo, da so imeli izjemne težave pri vožnji na mesto požara osebnega vozila. Dokler bodo tujci mnenja, da na slovenskih avtocestah ni pravil in da lahko vozijo in počno prav vse, se nam slabo piše Kje so nadzorniki DARSa, da bi s svetlobno signalizacijo in sirenami vzpostavljali reševalni pas. Policisti danes žal nimajo časa vzpostavljati reševalnega pasu, saj je povečano število izrednih dogodkov...« so zapisali na facebooku.

Reševalni pas pa je objavil tudi fotografijo, ki prikazuje, kakšne neumnosti počnejo nekateri vozniki v zastoju na avtocesti.

Medtem je zaradi tehničnih težav prišlo do izpada sistema za vodenje prometa na primorskem omrežju avtocest in hitrih cest, so na družbenem omrežju X pojasnili na Darsu. Kot so zapisali, njihove ekipe že intenzivno delajo na odpravi napake.

