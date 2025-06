Na cestah kaos, skorajda ni odseka, kjer ni zastojev

Soboto v prometu zaznamujejo številni zastoji. Na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici se čas vožnje po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za približno 20 minut, približno dvakrat daljša zamuda je na koncu podravske avtoceste pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so tudi na nekaterih regionalnih in lokalnih cestah.

Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkom Brod in razcepom Koseze proti Kosezam, čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid.

Ta konec tedna bo močno prometno obremenjen. Zaradi praznika v tujini ter začetka šolskih počitnic v delu Nemčije bo promet proti Hrvaški močno povečan v soboto, v nedeljo in ponedeljek pa v obratni smeri. Strpno in previdno!

Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici se čas vožnje podaljša za 20 do 25 minut, na južni obvoznici od počivališča Barje proti Brezovici pa za 15 do 20 minut.

Promet je zgoščen tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas, na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragučova iz smeri Slivnice ter na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Ljubljana-Brezovica, Izola-Strunjan, Lucija-Sečovlje in Koper-Dragonja.

Cesta Most na Soči-Bača pri Modreju je zaprta pri Mostu na Soči, obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah. Cesta Rogatec-Dobovec je zaprta pri Rogatcu.