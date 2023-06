Na celjskem v teh tednih več kot 100 dogodkov, številni bodo brezplačni

Na slavnostnem odprtju letošnjega Poletja v Celju je minulo soboto, 17. junija, na Glavnem trgu nastopilo 70 glasbenikov Mešanega mladinskega pevskega zbora in orkestra I. gimnazije v Celju, ki so izvajali največje evrovizijske uspešnice, kar je bila prava glasbena poslastica za vse generacije in veličastna uvertura v poletje, ki bo polno številnih in raznovrstnih dogodkov. Te v Celju mestna občina pripravlja skupaj z Zavodom Celeia Celje. Obiskovalce sobotnega koncerta je nagovoril tudi Ivo Umek, letošnji prejemnik zlatega celjskega grba, producent, glasbenik in dolgoletni direktor Založbe kaset in plošč RTV Slovenija.

Več kot sto dogodkov

Konec tega meseca ter v juliju in avgustu se bo v okviru prireditev Poletje v Celju na številnih prizoriščih zvrstilo skupaj več kot 100 dogodkov, od tega 70 v organizaciji Zavoda Celeia Celje. Številni bodo brezplačni. V mestnem jedru bodo glasbeni, literarni, gledališki in plesni dogodki potekali na Glavnem in Muzejskem trgu, dvorišču Knežjega dvora, pri Vodnem stolpu, na Mestni plaži, na trgu pred Metropolom in v lapidariju pri Osrednji knjižnici Celje. Eno najatraktivnejših prizorišč ostaja Stari grad Celje, kjer bodo to poletje gostovali Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Vita Mavrič in Jani Kovačič, Kvatropirci, New Swing Quartet, Etno Histeria, Uroš Perić in Špas teater s tremi predstavami.

Letošnje Poletje v Celju se je začelo z nastopom glasbenikov Mešanega mladinskega pevskega zbora in orkestra I. gimnazije v Celju. FOTO: Gregor Katič

Živa zgodovina

Na Starem gradu bo vsak konec tedna potekal tudi program, imenovan Živa zgodovina, s prikazom srednjeveških plesov, mečevanja, povitezovanja in življenja v viteškem taboru ter na gradu nasploh. Vsak vikend bodo odprta tudi vrata grajske tiskarne, v kateri bo tiskar Marko razkrival skrivnosti tiskarskega poklica, kot so ga poznali nekoč, predstavil bo rekonstrukcijo Gutenbergove lesene tiskarske stiskalnice ter prikazoval tiskanje na ročno izdelan papir z zgodovinskimi klišeji in svinčenimi črkami. Tako program Žive zgodovine kot obisk grajske tiskarne sta že všteta v ceno vstopnice na grad, ki za prebivalce Celja znaša zgolj tri evre. Vrhunec dogajanja bo tudi letos na zadnjo avgustovsko soboto, ko bo v objemu grajskega obzidja potekal tradicionalni Srednjeveški dan.