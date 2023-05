Na Celjskem sejmu znova pestro in zanimivo sejemsko dogajanje

Na Celjskem sejmu se bo kmalu začel sejemski vrvež. Med tremi strokovnimi sejmi sta dva največja iz avtotransportne industrije – Gospodarska vozila in logistika ter Avto in vzdrževanje, ki bosta med 18. in 21. majem, tretji, popolnoma nov sejem in tudi prvi te vrste, KOMOT, si bo­ste lahko ogledali med 17. in 19. majem; na ogled bodo komunalna oprema, ravnanje z odpadki in vodne tehnologije.

Štiri leta inovacij, napredka, razvoja, ki ga bodo lahko razstavljavci končno pokazali strokovni javnosti in številnim podjetjem, bo predstavilo 105 direktnih razstavljavcev iz šestih držav: Avstrija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Poljska, Slovenija. Zastopanih bo 300 blagovnih znamk.

Gospodarska vozila in logistika ter Avto in vzdrževanje

Gre za edina in največja strokovna sejma za mojstre, poznavalce in ljubitelje.

Sejem Gospodarska vozila prinaša največjo ponudbo lahkih, srednjih in težkih gospodarskih vozil in z veseljem ugotavljamo, da so udeležbo na sejmu potrdile skoraj vse blagovne znamke s področja težkih gospodarskih vozil.

Razstavni program na sejmu Gospodarska vozila in logistika bo obsegal:

lahka, srednja in težka gospodarska vozila

do­stavna vozila

avtobuse

polpriklopnike in priklopnike

nadgradnje, priključke in dodelave

specialna vozila

opremo gospodarskih vozil

pnevmatike

dvigala, dvižne platforme

goriva, maziva in olja

rezervne dele in servis

navigacijske in telekomunikacijske si­steme

informacijske rešitve

strokovno literaturo in revije

Logistične rešitve bodo ponujale navigacijske in telekomunikacijske sisteme ter informacijske rešitve. Poleg ogleda številnih vozil vodilnih znamk bodo nekatera lahka gospodarska vozila na voljo tudi za testno vožnjo.

Pri sejmu Avto in vzdrževanje boste na svoj račun prišli vsi, ki se poklicno ukvarjate ali vas kako drugače zanimajo novosti s področja avtoservisne dejavnosti in avtomobilizma.

Razstavljavci bodo predstavljali naslednja področja in tematike:

oprema za avtomehanične, avtokleparske in avtoličarske delavnice

oprema za vulkanizerje

orodje in potrošni material za delavnice

avtoelektronika

avtomobilski rezervni deli, izdelki iz gume in pnevmatike

testna in druga oprema

olja, maziva ter naprave za pretok olja in podmazovanje

avtokozmetika, izdelki za nego vozil

naprave in oprema za čiščenje

strokovna literatura in revije

predstavitev strokovnih šol in šolskih programov

Sejem KOMOT

Sejem organiziramo skupaj z Zbornico komunalnega gospodar­stva kot nov specializiran B2B sejemski dogodek v Sloveniji, ki ga – edinstven, kot bo – stroka več kot potrebuje. Pomeni namreč enotno platformo za predstavitev industrijskih rešitev in inovacij na področju komunale, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki. Takšnega sejma v širši regiji ni. Obeta se bogat razstavni program, Zbornica komunalnega gospodarstva pa bo poskrbela še za ustrezen strokovno-izobraževalni program o aktualnih temah s tega področja.

Na sejmu KOMOT bo mogoče videti:

ravnanje z odpadki, zbiranje in odvoz odpadkov, obdelava, recikliranje (vozila za odvoz in zbiranje odpadkov, cisternska vozila, samonakladalci, pajki, prekucniki, dvigala za reciklažo, stroji za prelaganje materiala, mlini za odpadke, stroji za razrez odpadnih materialov, noži za recikliranje, sortirne linije, transportni trakovi, stiskalnice, press kontejnerji, naprave za odsesovanje in filtracijo, komunalni zabojniki, kontejnerji za samonakladalce …)

čiščenje javnih površin, vzdrževanje in zimska služba (pometalne naprave in vozila, nadgradnje vozil, kosilnice za košnjo obcestnih površin in vodotokov, kosilnice za obrezovanja vejevja in urejanja živih mej, drobilci, mulčerji, snežni plugi, posipalniki, odmetalci snega, tehnologije skladiščenja in mešanja soli …)

nadzor onesnaženosti zraka

čiščenje dimnih plinov in odsesavanje

storitve recikliranja ter analitična in laboratorijska tehnologija za recikliranje

tehnologije za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

vodovod in kanalizacija

priprava pitne vode

čiščenje odpadnih voda

čistilne naprave za odpadne vode

priprava tehnološke vode

telemetrijski sistemi

tehnološka oprema

laboratorijske tehnologije za analizo vode

izobraževanje, raziskave, prenos tehnologij

Za obiskovalce bo pripravljenih veliko zabavnih, zanimivih in poučnih obsejemskih vsebin. V soboto, 20. maja 2023, bo Tradicionalno srečanje šoferk, ki bodo izvedle spretnostno vožnjo med ovirami. Za večjo ozaveščenost prometne varnosti pa bo za vse obiskovalce na voljo poseben šotor VIDKO za prizadevanje za preventivo, kjer bo na voljo interaktiven prikaz določenih varnostnih vidikov v prometu. Vsebino pripravlja Celjski sejem skupaj z Agencijo za varnost prometa. Na voljo bo tudi simulator varjenja in tester za testiranje avtomobilskih akumulatorjev. Prav tako bo na voljo preizkus vožnje vozila s simulatorjem vožnje. Testne vožnje pa bodo mogoče z električnim vozilom in s športnim poltovornjakom.

