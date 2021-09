Na celjskem sejmu tudi modna revija

Pokrivala je predstavilo Klobučarstvo Tomažin.

Tudi znana blagovna znamka športnih oblačil Toper je predstavila novo kolekcijo.

Na celjskem sejmišču si je bilo mogoče ogledati kar pet sklopov: Mos Dom, Mos Turizem, Mos Tehnika, Mos B2B in Mos Plus, na katerih je zagotovo vsak našel kaj zase. Čeprav je letošnji Mos zaradi covida-19 potekal v nekoliko okrnjeni obliki, so bili v družbi Celjski sejem zelo veseli, da so največji mednarodni obrtni sejem, ki je bil nekoč sejem slovenskih obrtnikov, danes pa se na njem predstavljajo tudi velike družbe in podjetniki, spet lahko pripravili v živo. Država partnerica je bila Madžarska, razstavljavci pa so prišli tudi iz drugih evropskih držav: sosednje Avstrije, Italije, Hrvaške, pa tudi Srbije in Slovaške.Pestro je bilo tudi obsejemsko dogajanje, med drugim se je na velikem stopnišču osrednjega atrija pod taktirkoin radia Fantasy že 28. leto zgodila tradicionalna modna revija, na kateri smo videli oblačila in modne dodatke slovenskih oblikovalcev, pa tudi naše blagovne znamke, kot je Toper, pokrivala klobučarja, dnevne in večerne obleke, ki so jih izdelali dijaki programa ustvarjalec modnih oblačil na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko (SŠSDL) Šolskega centra Celje (ŠCC), ki so ustvarjali pod mentorskim vodstvom, manjkala ni niti poslovna in večerna moda oblikovalke, pa oblačila iz krznater njene hčerke, ki nadaljujeta stoletno tradicijo. Za frizure in ličenje so poskrbele dijakinje SŠSDL, programa frizer in oblikovalec dekorativne podobe obraza,in, pod mentorstvom, prav tako je pričeske urejala. Za vse obiskovalce sejma je bila modna revija vsekakor dobrodošla poživitev, saj tovrstnih dogodkov še vedno ni v izobilju. Nekaj utrinkov z nje vam ponujamo na ogled.