Na Brniku vse več letal

Na Brniku je promet vedno bolj živahen, saj se letalski prevozniki postopoma vračajo. Mednarodne polete v Slovenijo so že vzpostavili nekateri prevozniki, ki trenutno ponujajo kar več povezav z določenimi mesti v Evropi.Air Serbia štirikrat na teden leti v Beograd, Montenegro Airlines enkrat na teden v Podgorico, Lufthansa pa 12-krat na teden v Frankfurt. Wizz Air leti dvakrat na teden na bruseljski Charleroi, Transavia pa dvakrat na teden povezuje Amsterdam z Ljubljano oziroma obratno. Air France vsak dan leti v Pariz, Turkish Airlines pa trikrat na teden v Istanbul. Z letalsko družbo easyJet se lahko enkrat na teden odpravite v Berlin in s septembrom dvakrat na teden v London, LOT Polish Airlines pa štirikrat na teden leti v Varšavo.»Upamo na čimprejšnjo vzpostavitev poletov prevoznikov, ki so letenje napovedali še do konca poletne sezone: Aeroflot v Moskvo, Brussels Airlines v Bruselj in eden od izraelskih prevoznikov v Tel Aviv,« so povedali v družbi Fraport Slovenija. »Dobrodošla sprememba pri povezavi v Frankfurt, še posebno za poslovne potnike, je izboljšanje urnika poletov, saj prevoznik z letalom na ljubljanskem letališču prenoči in opravlja jutranji polet v Nemčijo ob 7. uri.«Finnair se bo na ljubljansko letališče vrnil v poletni sezoni 2021. Glede na trenutne napovedi kaže, da v letošnjem poletnem voznem redu poletov v londonski Luton in Stansted ne bo vzpostavil easyJet, prav tako ne Lufthansa v München, SWISS v Zürich, Iberia v Madrid, British Airways na londonski Heathrow in Windrose v Kijev.Ker pogosto prihaja do sprememb pri napovedi in izvedbi poletov, potnikom svetujemo, da se za točne informacije pozanimajo na spletnih straneh prevoznikov. Čarterski poleti z ljubljanskega letališča so trenutno na voljo na grške otoke.»Vsem, ki bi morali v naslednjih dneh potovati prek ljubljanskega letališča, svetujemo, da se o statusu poleta ali podrobnejših informacijah pozanimajo pri letalskem prevozniku ali na prodajnem mestu, kjer so kupili vozovnice,« še poudarjajo v družbi Fraport Slovenija.»V letalskem svetu se je v zadnjem obdobju marsikaj spremenilo, a varnost naših potnikov ostaja na prvem mestu. Za varen sprejem potnikov in varno delo zaposlenih smo na ljubljanskem letališču uvedli nove ukrepe. Vse potnike prosimo, da se pred prihodom na letališče z njimi seznanijo in tako potovanje začnejo varno in brez skrbi.«