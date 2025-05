Na Brniku več potnikov, sezona se je očitno že začela

Aprila je prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana potovalo 125.567 potnikov, kar je 13 odstotkov več kot v lanskem aprilu. Rast so zaznali tudi v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Po slabšem prvem trimesečju se je aprila število potnikov povečalo: od začetka januarja do konca aprila so oskrbeli 373.893 potnikov, kar je 1,3 odstotka več kot v istem obdobju lani.

Občutno rast prometa v aprilu so pripisali močnemu začetku poletne sezone, saj so se prevozniki po zimski prekinitvi poletov vrnili zgodaj ter z več frekvencami, in sicer British Airways s poleti na London Heathrow, Norwegian v Koebenhavn, GP Aviation v Prištino, Finnair v Helsinke, Transavia France na pariški Orly in Aegean Airlines v Atene.

Pozdravili so tudi nove polete prevoznika KLM v Amsterdam in Eurowings v Düsseldorf. Minuli teden se je vrnil še Israir s poleti v Tel Aviv, 31. maja se vrača Air Montenegro s poleti v Tivat, 27. julija pa Iberia s poleti v Madrid. Okrepitve v poletni sezoni bodo omogočile nadaljnjo rast, do konca leta naj bi našteli okoli 1,5 milijona potnikov.

Kot so povedali v Fraportu Slovenija, so z okrevanjem potniškega prometa, ki poteka po načrtih, zadovoljni. »Če izvzamemo transferne potnike, ki jih je bilo med 200.000 in 300.000 in ki jih je med zahodno Evropo in Balkanom prek našega letališča prepeljal propadli nacionalni prevoznik ter niso nikoli stopili na slovenska tla, bomo številke potnikov iz leta 2019 dosegli že letos,« so pojasnili.

Na ljubljanskem letališču je sezonskost prometa izrazita. Spomladi začne število potnikov strmo naraščati in doseže vrhunec v poletnih mesecih, ko jih z letališča potuje vsaj še enkrat toliko kot v zimskih. »Zdaj stopamo v vrhunec sezone, ko bo skupaj kar 24 letalskih prevoznikov, kar je za ljubljansko letališče rekordno število, ponujalo več kot 170 poletov na teden na 26 destinacij,« so poudarili v Fraportu Slovenija.