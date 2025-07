Na Brniku bo zrasla 400-milijonska Lekova tovarna, obeta se 250 delovnih mest (FOTO)

V Leku, članu skupine Sandoz, so danes na novi lokaciji Brnik v navzočnosti predsednika vlade dr. Roberta Goloba in številnih visokih gostov položili temeljni kamen in napovedali začetek gradnje visokotehnološkega centra za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Naložba na Brniku je ocenjena na 400 milijonov evrov, center bo po načrtih zgrajen v letu 2028.

FOTO: Jan Nagode

Skupaj z novo naložbo in tekočima naložbama bodo Sandozova vlaganja v Sloveniji do leta 2029 dosegla več kot milijardo evrov. Tretja velika naložba namreč dopolnjuje investiciji v nov proizvodni center v Lendavi in razvojni center v Ljubljani. Neposredno bo ustvarila približno 250 novih delovnih mest, vse tri naložbe pa skupno prinašajo približno 800 novih delovnih mest v biofarmacevtiki v naslednjih štirih letih.

V najsodobnejšem proizvodnem središču, zasnovanem na tehnologiji zadnje generacije, bo vzpostavljena proizvodnja aseptičnih injektabilnih izdelkov za obstoječi in prihajajoči portfelj podobnih bioloških zdravil. Vključevala bo pripravo, polnjenje, sestavljanje in pakiranje ter laboratorije za kontrolo kakovosti.

FOTO: Jan Nagode

Richard Saynor, glavni izvršni direktor Sandoza, je dejal: »Podobna biološka zdravila so najhitreje rastoči segment v našem razvoju, saj potrebe bolnikov in zdravstvenih sistemov po teh kritičnih zdravilih še naprej hitro naraščajo. Kot vodilni svetovni proizvajalec na tem področju vlagamo v zadovoljevanje hitro rastočega povpraševanja pacientov. Ponosni smo, da z zavezo v višini več kot milijardo evrov kot največji neposredni tuji vlagatelj v Sloveniji znatno širimo svoje proizvodne zmogljivosti za podobna biološka zdravila v Evropi. To je še en pomemben korak, s katerim bo Sandoz pridobil edinstven položaj, da izkoristi izjemno priložnost na trgu podobnih bioloških zdravil v naslednjem desetletju.«

Gregor Makuc, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija je o novi tovarni dodal:»Razširitev celovitih proizvodnih zmogljivosti je veliko priznanje za predano delo in prebojne dosežke naših timov. Z novimi ambicijami nadaljujemo dinamičen razvoj, ki smo ga začeli kot prvo veliko in mednarodno usmerjeno farmacevtsko podjetje v Sloveniji. Ponosni smo na pomembno vlogo, ki jo pridobivamo z zanesljivo in vzdržno oskrbo zdravstvenih sistemov in bolnikov s podobnimi biološkimi zdravili, izdelanimi v Evropi. Z odprto in vključujočo kulturo bomo premikali meje dostopnega zdravljenja in še naprej spodbujali znanje in talente vseh generacij.«.