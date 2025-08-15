PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA

Na Brezjah na veliki šmaren pričakujejo preko 10.000 ljudi

Praznik je dela prost dan.
Fotografija: Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. FOTO: Drago Perko 
Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. FOTO: Drago Perko 

STA, M. U.
15.08.2025 ob 07:27
STA, M. U.
Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike, saj njegove prve omembe segajo v obdobje pred 4. stoletjem. Vendar je papež Pij XII. versko resnico o njenem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950. Katoliška in pravoslavna cerkev praznik obeležujeta na isti dan, navaja Katoliška cerkev v Sloveniji na svoji spletni strani.

image_alt
Tako se bo na veliki šmaren devici Mariji poklonil prekaljeni slovenski politik

Marijino vnebovzetje po njihovih besedah pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Hkrati je to praznik upanja. Marija, ki je bila človek, je namreč po mnenju kristjanov dosegla polnost življenja, ki ga vidijo v večnosti.

Med današnjo slovesno mašo na Brezjah, ki bo ob 10. uri, bodo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji, so napovedali. Bogoslužja pa bodo potekala tudi v drugih Marijinih svetiščih, tako denimo na Ptujski Gori, v Olimju pri Podčetrtku, Logu pri Vipavi in na Zaplazu v okolici Novega mesta.

image_alt
Marijino vnebovzetje predstavlja zmagoslavje nad smrtjo

Na Brezjah, kjer bodo maše do večera, pričakujejo preko 10.000 ljudi. Obiskovalcem zato svetujejo, da od doma odidejo pravočasno. Ker vremenoslovci napovedujejo vroč dan, v svetišču pozivajo vernike, naj poskrbijo za hidracijo, pri prihodu in parkiranju pa sledijo usmeritvam domačih redarjev. Gnečo je pričakovati tudi v okolici drugih Marijinih svetišč in cerkva.

Marijino vnebovzetje Brezje Marija maša Stanislav Zore

