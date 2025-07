Na Bovškem reševali kolesarje, ujete med podrtimi drevesi (FOTO)

Dan po strašnem neurju, ki je zajelo Slovenijo, se kažejo prave razsežnosti divjanja narave. Zaradi močnih vetrov, ki so v nekaterih delih države naokoli nosili strežnike, podirali drevesa in prevračali trampoline, je bilo največ težav v okolici Ljubljane in na severozahodu države, gasilci so imeli ogromno dela tudi na območju Ivančne Gorice.

»Najhuje je bilo na območju Krajevnih skupnosti Šentvid pri Stični in Temenica, kjer je močan veter odkrival strehe na stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, podiral drevesa in povzročil obsežno materialno škodo. Popolnoma je bil uničen tudi šotor priznanega gostinskega lokala,« so med drugim zapisali na Občini Ivančna Gorica ter k objavi pripeli nekaj resnično srce parajočih fotografij.

Hudo je bilo tudi na Bovškem, od koder prihajajo skorajda apokaliptične fotografije odkritih streh, polomljenih bazenov in podrtih dreves, podobnemu so bili priča tudi prebivalci drugih delov Slovenije. »Neurja z močnim nevihtnim pišem so največ škode povzročila v krajih kot so Brezovica pri Ljubljani, Brezje pri Dobrovi, Zaklanec pri Horjulu ter tudi drugod. Veter je odkrival strehe, odnašal predmete in podiral drevesa,« so zapisali meteorologi, ki delujejo na portalu Neurje.si.

Ob tem so razkrili še neodgovorno ravnanje posameznikov, ki so ogrozili ne le svojega temveč tudi življenja tistih, ki so jim priskočili na pomoč. »Včerajšnja opozorila državnih služb in obvestila ljubiteljskih meteoroloških strani ste nekateri vzeli precej resno, spet drugi pa ste jih ignorirali. Tako so na Bovškem ob silovitem neurju z vetrom reševali kolesarje, ki so bili ujeti med podrtimi drevesi. Na srečo ni bilo smrtnih žrtev, takšna dejanja pa v nevarnost ne spravljajo le teh posameznikov, temveč tudi pripadnike intervencijskih služb, ki se zaradi neodgovornega ravnanja posameznikov med neurjem izpostavljajo nevarnostim,« so zapisali v objavi na družabnem omrežju.

Kako je bilo včeraj pri vas, ste nam sporočili tudi nekateri bralci. »Včeraj po 17. uri se je nenadoma močno vlilo, zapihal je tudi močan veter, nato se pojavila čudovita mavrica. Po 19. uri je spet močno deževalo. Danes navsezgodaj temno nebo, nato miren dež v presledkih,« je sporočila bralka Marija.

Jaka s Podbrezij pri Naklem pa je včeraj trepetal za svoj dom v občini Naklo. »Hiša je bolj na odprtem in je bilo zelo hudo, močan veter, mislil sem, da mi bo streho odkrilo. Hvala bogu ni bilo večje škode,« pravi.