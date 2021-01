Na Bovškem prebili še zadnji plaz, nihče ni več odrezan od sveta (FOTO)

Prebit je še zadnji plaz na občinski cesti od Soče do Vasi na Skali. FOTO: Edi Melinc, CZ Bovec

Snežni plazovi, ki so se v zadnjih dneh sprožali na Bovškem, so odrezali od sveta nekatere vasi in številne prebivalce. Civilna zaščita Severna Primorska zdaj sporoča, da so končno prebili še zadnji plaz na cesti od Soče do Vasi na Skali. »In vzpostavili vsaj intervencijsko pot,« je sporočil poveljnik občinskega štaba Bovec. Tako so s svetom znova povezali še zadnje prebivalce tega območja, ki ga je v preteklih dneh dodobra zaznamovalo plazenje ogromnih snežnih mas.Glavna cesta Bovec–Trenta pa je bila za promet znova odprta že dopoldne ob 9. uri.Na Bovškem upajo, da so iz najhujšega, čeprav je v visokogorju še ogromno snega. A je ta ob zadnjih zelo nizkih temperaturah veliko bolj kompakten.