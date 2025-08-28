Na Bogračfestu postregli specialiteto in rekord (FOTO)

Organizatorji so v najbolj vzhodnem slovenskem mestu s številnimi presežki izpeljali največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji – Bogračfest 2025, sicer tudi prvi vrhunec letošnjega Festivala Vinarium, ki traja do 6. septembra. Kotli v Glavni ulici so stali že dvajsetič zapovrstjo.

V njih so brbotala kuharska znanja ekip iz vse Slovenije in sosednjih držav – Madžarske, Hrvaške ter Srbije. V jubilejnem letu je po bograču dišalo s kar 126 tekmovališč, kar je rekordno število doslej, šestčlanska strokovna komisija pa je letos za najboljši bograč razglasila jed, ki jo je pripravila ekipa AC Profekt iz Murske Sobote.

Lendavske ulice so že v zgodnjih jutranjih urah napolnile barvite ekipe, ki so s skrbno okrašenimi tekmovališči, dobro voljo in pripravljenimi sestavinami začele ustvarjati tekmovalno, a hkrati prijateljsko vzdušje. Opoldne je v prazničnem utripu starega mestnega jedra zbrane nagovoril župan Občine Lendava, Janez Magyar, ki je z močnim odmevom gasilske sirene skupaj z glavno gostjo, letošnjo zmagovalko oddaje Masterchef, Mišo Koplovo, naznanil začetek 20. Bogračfesta in s tem odprl dan, poln vonjav, okusov ter pristnih zgodb.

Kadilo se je in dišalo s 126 tekmovališč. Foto: Mediaspeed.net

Veliko povratnikov

, v. d. direktorja Zavoda za turizem in razvoj Lendava, je bil zadovoljen. »Štirje ključni cilji so doseženi. Torej preseči rekord iz prejšnjega leta. Ne samo zaradi organizacije, ampak tudi skupne ambicije naše ekipe. Drugo je maskota Vinarko, blagovna znamka, ki bo zaživela in preživela ter tudi v bodoče krasila in dopolnjevala ta dogodek in prepoznavnost Občine Lendava v tej blagovni znamki. Prvič nam je tudi uspelo vzpostaviti močno podporo sponzorjev in donatorjev, zaradi česar lahko dvignemo kvaliteto sodelovanja na višji nivo. In četrto, izpolnitev ciljev in napoved, da bomo zato naslednje leto še boljši. Ključno pa se nam zdi, da je dogodek doživetje in dan, ki se ga vsi spominjamo.«

Posebno mesto med gosti je zasedla masterchefinja Miša Koplova, ki se je prav tako preizkusila v kuhanju bograča in navdušeno delila vtise: »Nisem prvič v Lendavi, tukaj sem bila pred 15 leti, sem pa prvič na Bogračfestu. In moram reči, da me je napolnila tukajšnja neverjetna energija, res sem zelo uživala in si tudi sama nabirala dodatno energijo. Mislim, da je hrana točno to, kar ljudi združuje, povezuje in res mi je v veliko čast, da lahko s takšnimi mojstri danes kuham in pričaram svojo verzijo bograča.«

Strokovno komisijo, ki jo je sestavljalo šest članov in je preizkušala ter ocenjevala kuhane bograče, je letos vodil Dušan Zelko, strokovni profesor kuharstva v SŠGT Radenci: »Letošnje tekmovanje je imelo svojo težo in čar glede na število ekip, saj je bilo med njimi veliko povratnikov, ki so se letos še bolj potrudili za to, da bi pripravili res najboljši bograč doslej. Med vsemi ekipami je posebej navdušilo to, kako so ga pripravljale zelo uigrano, zato so okusi navdušili brez izstopajočih začimb in s tem dosegli pravo teksturo, harmonijo in pa barvo.«

Izkušnje starih kuharjev

Letos je kar 28 bogračev za svojo visoko kakovost pridobilo zlato priznanje, kar je prav tako rekorden dosežek. Prva tri mesta so zasedli AC Profekt kot zmagovalec, drugo mesto Krajevna skupnost Genterovci in tretje Morostarji iz Ljubljane. Prvo mesto za najlepše urejeno tekmovališče je pripadlo Vinski fontani - Gostilna pri Lujzi.

Posebno priznanje za sporočilnost in izvirnost pa tekmovališču ekipe Rákóczi szövetség Gyöngyös iz Madžarske. Direktorica AC Profekt Bernardka Maučec Cigan je dejala, da jim to prvo mesto zares pomeni ogromno: »Nismo ga pričakovali. To je za nas pravo presenečenje. Prireditev je res spektakularna, mi pa smo že nekaj let želeli priplezati med trideseterico, da nam je danes uspelo celo zmagati, pa je prvovrstno presenečenje. Lahko le še dodam, da smo pri sestavljanju recepta za najboljši bograč iskali izkušnje starih kuharjev bograča.«

Festival Vinarium in z njim Bogračfest sta letos posebna tudi zato, ker se je predstavila nova maskota – Vinarko. Nastala je po slikanici Vinarkov stolp avtorice Miše Gerič Špacapan, ilustracije zanjo in s tem tudi videz pa je prispeval Peter Orban. Maskoto so izdelali otroci iz Vrtca Lendava.

Celotna organizacija Festivala Vinarium poteka v sklopu Zavoda za turizem in razvoj Lendava v sodelovanju s ključnimi organizacijami v občini. Bogračfest je pritegnil več tisoč obiskovalcev, ki so lahko v Glavni ulici v Lendavi občudovali kuharske mojstre pri delu ter se udeležili spremljevalnega programa. Za otroke so tudi letos znova pripravili Sladko ulico, kjer so jih z različnimi sladkimi dobrotami in napihljivimi igrali razveseljevali skupaj z njihovimi družinami. Večer pa se je sklenil z energičnim koncertom hrvaškega pevca Ivana Zaka, že na predvečer Bogračfesta pa je številno občinstvo ogrela slovenska zvezdnica ​Nika Zorjan.

