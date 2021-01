V javnosti se velikokrat slišijo očitki na račun sosednje Hrvaške, kjer da je raba državnega simbola, kot je rdeče-bela šahovnica, pretirana, medtem ko smo Slovenci in Slovenke do svojih državnih simbolov milo rečeno precej zadržani. Na levi strani stopnišča so namestili odtočno cev, nosilca za drog pač ne. FOTO: Osebni arhiv V letu, ko praznujemo 30 let osamosvojitve, zato ni čuden dopis vojnega veterana, ki si pravice izražanja pripadnosti državi ne pusti vzeti. »Nihče mi ne more preprečiti izražanja pripadnosti Republiki Sloveniji. Sem veteran vojne za Slovenijo. To ni vzdrževanje sta...