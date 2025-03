Tradicionalni Pustni karneval blejskih legend je tudi letos postregel s pustno povorko, ki so se je udeležili hoduljarja, Godba Gorje z mažoretkami in kurenti s Ptuja, skupno se je sprehodilo 400 mask. Udeleženci so se zbrali pri Infrastrukturi Bled in nadaljevali pot čez Bledec na Jezersko promenado, kjer je potekalo rajanje z glasbeno skupino Karneval band. Za najboljšo otroško masko je bil izbran ježek, za moško Kekec v penziji, žensko Mini Miška. Legende v povorki Pustna povorka ima na Bledu dolgo tradicijo. Nekoč je na ulice pritegnila več tisoč obiskovalcev, dosegla vrhunec kmalu po l...