Na Bledu skoraj prišlo do hude tragedije, lahko bi trčila vlaka

Po poročanju portala delo.si so danes na železniški postaji Bled Jezero zaznali in pravočasno preprečili izredno nevaren dogodek, zaradi katerega bi bila lahko ogrožena življenja potnikov. Ker je prišlo do vandalizma in namerno poškodovane signalnovarnostne naprave, bi lahko trčila dva potniška vlaka, so sporočili iz Slovenskih železnic. K sreči do trka ni prišlo.

Vse se je dogajalo zgodaj zjutraj. Ob 6.16 je iz smeri Bohinjske Bistrice na železniško postajo prispel en potniški vlak. Malce kasneje je na postajo iz smeri Jesenic pripeljal še en vlak. Moral bi se križati s prvim vlakom, a se je zapletlo. Zaposleni je malo pred prihodom drugega vlaka ugotovil, da je zaradi okvare signalnovarnostne naprave vozna pot postavljena na tir, kjer je že stal vlak, ki je prišel prvi. Zaposleni je hitro ukrepal in drugi vlak je bil k sreči še pravočasno ustavljen približno 100 metrov pred prvim vlakom.

Zaradi tega dogodka je bil železniški promet med postajama Jesenice in Bohinjska Bistrica prekinjen za nekaj manj kot pet ur. Posledice vandalizma so že odpravljene, promet pa teče normalno, še piše delo.si.