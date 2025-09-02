Na Bledu Plenković pritegnil pozornost z nečim drugim kot govorom (FOTO)

Na jubilejnem 20. Blejskem strateškem forumu (BSF), enem najpomembnejših regionalnih srečanj, je pozornost pritegnil tudi predsednik hrvaški vlade Andrej Plenković. Ne le z nastopom na uvodnem panelu, kjer je med drugim dejal, da je Srbija »na robu državljanske vojne«, temveč tudi z večkratnim pogledovanjem na mobilni telefon.

Posnetki kažejo, da je imel telefon v roki najprej v prvi vrsti med gosti, nato pa celo na odru kot eden od sogovorcev med govorom predsednika Evropskega sveta Antonia Coste.

Budno oko je celo opazilo, da naj bi imel telefon ves čas na mizici poleg kozarca vode. »Celo na odru, ko je eden od panelistov, tipka po telefonu in ima edini telefon na mizici,« je bila ena izmed kritičnih pripomb nad gesto državnika.

Plenković je po telefonu tipkal celo med panelno razpravo na Blejskem strateškem forumu. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Ne glede na to, ali je šlo zgolj za preverjanje nujnih informacij in dejstvu, da živimo v času, ko imamo digitalne zaslone ves čas pri sebi, uporaba telefona na odru med govorom drugega državnika, kažejo tudi na nespoštovanje ali celo nezainteresiranost do sogovornikov in gostov v dvorani.

Uvodni panel foruma je bil posvečen širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan, predvsem v luči zaveze nekdanjega predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bi se regija lahko pridružila do leta 2030. Na odru so sedeli slovenski premier Robert Golob, črnogorski premier Milojko Spajić, albanski premier Edi Rama, evropska komisarka za širitev Marta Kos ter predsednik hrvaške vlade.

Če so prvi dan BSF zaznamovale teme širitve EU, Ukrajine, Bližnjega vzhoda in vloge Evrope v novem geopolitičnem okolju, bo danes v ospredju multilateralizem. O tem bo med drugim predsednica republike Nataša Pirc Musar razpravljala s kolegi iz Estonije, Češke in Črne gore.