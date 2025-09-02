BLEJSKI STRATEŠKI FORUM

Na Bledu Plenković pritegnil pozornost z nečim drugim kot govorom (FOTO)

Na Blejskem strateškem forumu so ga ujeli med nespoštljivim dejanjem.
Fotografija: Večkrat so ga
Odpri galerijo
Večkrat so ga "ujeli" s telefonom v rokah. FOTO: Zaslonski posnetek, X

S. N,
02.09.2025 ob 18:55
S. N,
02.09.2025 ob 18:55

Na jubilejnem 20. Blejskem strateškem forumu (BSF), enem najpomembnejših regionalnih srečanj, je pozornost pritegnil tudi predsednik hrvaški vlade Andrej Plenković. Ne le z nastopom na uvodnem panelu, kjer je med drugim dejal, da je Srbija »na robu državljanske vojne«, temveč tudi z večkratnim pogledovanjem na mobilni telefon.

Posnetki kažejo, da je imel telefon v roki najprej v prvi vrsti med gosti, nato pa celo na odru kot eden od sogovorcev med  govorom predsednika Evropskega sveta Antonia Coste.

Budno oko je celo opazilo, da naj bi imel telefon ves čas na mizici poleg kozarca vode. »Celo na odru, ko je eden od panelistov, tipka po telefonu in ima edini telefon na mizici,« je bila ena izmed kritičnih pripomb nad gesto državnika.

Plenković je po telefonu tipkal celo med panelno razpravo na Blejskem strateškem forumu. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Plenković je po telefonu tipkal celo med panelno razpravo na Blejskem strateškem forumu. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Ne glede na to, ali je šlo zgolj za preverjanje nujnih informacij in dejstvu, da živimo v času, ko imamo digitalne zaslone ves čas pri sebi, uporaba telefona na odru med govorom drugega državnika, kažejo tudi na nespoštovanje ali celo nezainteresiranost do sogovornikov in gostov v dvorani. 

Uvodni panel foruma je bil posvečen širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan, predvsem v luči zaveze nekdanjega predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bi se regija lahko pridružila do leta 2030. Na odru so sedeli slovenski premier Robert Golob, črnogorski premier Milojko Spajić, albanski premier Edi Rama, evropska komisarka za širitev Marta Kos ter predsednik hrvaške vlade.

Če so prvi dan BSF zaznamovale teme širitve EU, Ukrajine, Bližnjega vzhoda in vloge Evrope v novem geopolitičnem okolju, bo danes v ospredju multilateralizem. O tem bo med drugim predsednica republike Nataša Pirc Musar razpravljala s kolegi iz Estonije, Češke in Črne gore.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

blejski strateški forum Andrej Plenković

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.