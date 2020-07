Na Bledu katastrofalno poletje, a kar je naredil nemški par, mnogim daje upanje

Nemški par sprva rezerviral le eno noč ...

Zasedenost hotelov v poletnem času je namreč po regijah zelo različna. Najvišja je na Obali, v termah in zdraviliščih ter v nekaterih gorskih občinah, najnižja pa v Ljubljani, Mariboru na Bledu in v Postojni.

Na Bledu z letošnjo sezono tako kot mnogi slovenski turistični kraji, tudi sami niso najbolj zadovoljni, saj je njihovo preživetje odvisno od tujih gostov. Zasedenost hotelov na Bledu je med najnižjimi v Sloveniji, medtem ko so tamkajšnji glampingi dobro obiskani. V letošnji sezoni bo ostal zaprt hotel Kompas in nekateri Savini hoteli.V juliju in avgustu na Bledu pričakujejo le 30 do 40 odstotkov zasedenosti hotelov, sezono pa bodo reševali predvsem domači gostje. Med tujimi gosti naj bi bili povečini iz Nemčije, Madžarske, Avstrije in Češke, ki se bodo do Bleda pripeljali v lastni režiji. Kot so za Slovenske novice pojasnili na blejski občini doslej večjih organiziranih skupin ni bilo in jih niti ne pričakujejo.Zadnji junijski vikend so bili med blejskimi hotelirji še najbolj zadovoljni v hotelu Triglav, ki so ga skoraj do zadnjega kotička napolnili slovenski gostje. Med njimi pa je izstopal nek nemški par, ki je sprva rezerviral le eno noč, a se je tako močno navdušil nad Bledom, da je dopust podaljšal še za dodatne štiri noči. »Par je užival na Bledu v njegovi mirnosti in butičnosti ...,« so sporočili z blejske občine in dodali, da hotelirji ugotavljajo, da so gostje zaradi spreminjajoče korona situacije brez planov, zato se na svojem dopustovanju vedejo spontano.Če je zasedenost hotelov na splošno katastrofalna, pa so z njo zadovoljni v Glampingu Ribno, Kampu Bled in v Glampingu Garden Village. Tam so v juniju prednjačili slovenski gostje z vnovčenjem turističnih bonov... Njihova sezona po resda izredno kratka, a kot kaže vseeno boljša od pričakovanj, saj v juliju pričakujejo 80 odstotno zasedenost, v avgustu pa celo 90 odstotno zasedenost.Nemci so tisti, ki prevladujejo pri rezervacijah luksuznega kampiranja - glampinga - na Bledu. Sledijo Avstrijci in Madžari, na repu pa Čehi, Švicarji in Slovenci. Lastniki glampingov letos pogrešajo predvsem Nizozemce in Belgijce.Hotelirji ocenjujejo, da bodo lahko začeli dokaj normalno poslovati šele v drugi polovici prihodnjega leta in še to le v primeru vzpostavljenih letalskih povezav. Okrevanje turizma na reven iz leta 2019 pričakujejo šele leta 2024.