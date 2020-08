Na Bled prihajajo veliki voditelji

Na Bledu se danes začenja 15. strateški forum BSF, ki se ga bo udeležilo osem voditeljev držav v regiji, šest zunanjih ministrov, visoki zunanjepolitični predstavnik EU in številni drugi. Pod naslovom Izzivi in priložnosti v svetu po covidu-19 se bodo pogovarjali predvsem o prihodnosti EU po brexitu in pandemiji. Gostitelj, slovenski premier Janez Janša, bo danes na Bledu v živo gostil madžarskega premierja Viktorja Orbana, hrvaškega kolega Andreja Plenkovića, predsednika češke vlade Andreja Babiša, poljskega kolega Mateusza Morawieckega, bolgarskega kolega Bojka Borisova in srbskega predsednika Aleksandra Vučića.



Po uvodnem nagovoru predsednika republike Boruta Pahorja bo zbrane voditelje preko videopovezave nagovoril tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, v razpravi pa bosta preko videopovezave sodelovala še italijanski premier Giuseppe Conte in direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgieva.



Janša bo imel ob robu foruma tudi bilateralne pogovore z vsemi predsedniki vlad, ki bodo prispeli na Bled. Sestal se bo tudi z Vučićem, posebnim predstavnikom EU za dialog Beograd - Priština in druga regionalna vprašanja Zahodnega Balkana Miroslavom Lajčakom ter visokim predstavnikom EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Josepom Borrellom. Slednji bo visoki gost panela zunanjih ministrov, kjer se bodo ob slovenskem ministru Anžetu Logarju zbrali še njegovi kolegi iz Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Češke in Poljske. Preko videopovezave se jim bo pridružila še državna sekretarka na nemškem zunanjem ministrstvu Michelle Müntefering.



V ospredju razprav bodo predvsem posledice pandemije koronavirusa in prihodnost EU. Razpravljalo pa se bo tudi o kibernetski varnosti in o prihodnosti evropske varnosti ter o krepitvi transatlantskih odnosov. Forum bo sicer za razliko od prejšnjih let potekal le en dan. Strogi pa bodo tudi zaščitni ukrepi pred širjenjem koronavirusa. V živo si bodo razprave lahko ogledali le povabljeni, ostali pa po video povezavi.