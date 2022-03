Koliko bi morala zaslužiti mamica s tremi otroki, da bi sploh dobila kredit

Pred dnevi je zgodba mladih zdravnikov v javnosti naletela na mešan odziv. Šlo je za mater, zdravnico, s tremi otroki, ki da s svojo zdravniško plačo ne more dobiti kredita. Še več: v zapisu, ki so ga objavili in govori o njeni kreditni nesposobnosti, so navedli, da naj bi se ji na banki smejali, ko so videli njeno plačo. Podrobnosti o primeru mladi zdravniki niso razkrili, denimo, razlog za odsotnost očeta in ali plačuje preživnino za otroke, ali se jim izplačuje morebitna pokojnina po očetu, če je pokojni (ni podatka niti o otroških dodatkih ipd.). Zato smo na dve naključni banki vprašali, kakšno plačo bi morala imeti oseba s tremi otroki, da velja za kreditno sposobno, in kakšno, da bi lahko najela posojilo (denimo za streho nad glavo), ki bi jo vsak mesec stalo 500 evrov.

Iz SKB banke so pojasnili, da sklep Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva iz leta 2019 v 2. odstavku 6. člena določa, da mora ob minimalnem ostanku prihodka po kreditu ostati 76 odstotkov minimalne bruto plače ali 816,57 evra. Iz NLB so poudarili, da je dvig minimalne plače povzročil še dodatno znižanje kreditne sposobnosti. Kreditno sposobnost pa nižajo tudi otroci. Pri mladi zdravnici predvidevamo, da gre za otroke do 18. leta (ali do 26. leta s statusom študenta), zato je treba ta znesek povečati za 237,29 za vsakega otroka. Če pa gre za enostarševsko družino (oče ne prispeva nič ali je pokojni), je treba prej omenjeni znesek povečati še za 72,39 evra za vsakega otroka (opomba: članek je bil pripravljen pred 1. marcem, ko so se zneski nekoliko spremenili, več o tem v zadnjem odstavku).

Kaj to pomeni v denarju? Če gremo lepo po vrsti:

816,57 evra – najmanj toliko ji mora ostati od plače,

+ 929,04 evra za vzdrževane družinske člane ((237,29 + 72,39) * 3 = 929,04 evra)

= 1745,61 evra

Tu je torej meja za kreditno sposobnost. Če bi želela odplačevati 500 evrov anuitete, denimo za stanovanjski kredit, bi k temu znesku morali prišteti še 500 evrov, kar bi pomenilo, da bi morala imeti vsaj 2245,61 evra prihodkov .

Če bi partner prispeval (denimo, s preživnino), bi bil izračun takšen:

816,57 evra

+ 355,95 evra

+ 500 evrov

= 1672,52 evra

Razlika je več kot očitna, saj je pri delitvi s partnerjem kreditno sposobna pri 573,09 evra nižjem znesku.

Pozor, viša se strošek vzdrževanih družinskih članov

Iz NLB so opozorili, da od 1. marca 2022 veljajo novi zneski za vzdrževane družinske člane (v izračunu so upoštevani novi podatki!): »V NLB d.d. znaša minimalni obrok za najem kredita 30 evrov, kar pomeni, da mora za najem kredita z najnižjo mesečno obveznostjo imeti mati samohranilka s tremi otroki prihodek v višini 1.821,15 evra.« S 500-evrskim mesečnim obrokom za posojilo pa bi morala zaslužiti najmanj 2291,15 evra. »Oba izračuna temeljita na dejstvu, da stranka nima drugih kreditnih obveznosti, da življenjski stroški ne presegajo 76 odstotkov bruto minimalne plače ter da otroke vzdržuje sama (enostarševska družina),« so še izpostavili.