Na avtocesti zavrgel pasjo družino: Tega cepca je treba strogo kaznovat

PU NOVO MESTO Maja se je po zaslugi policistke Silve Žibert in uslužbenca Darsa srečno končalo za psa, ki je pristal v zavetišču. FOTO: PU Novo mesto



Obsodili dejanje

Tega cepca je treba strogo kaznovati, zapor in visoka kazen nad 5000 evrov, da si zapomni, kaj je storil.



Lovili tudi sovo

Številni psi in mačke v zavetišču za zapuščene živali čakajo na boljši jutri. FOTO: Leon Vidic

Slovenske avtoceste so polne pločevine. Žal pa se zgodi, da med hitra vozila zatavajo živali, ki najdejo luknjo, ali pa jih tukaj preprosto kdo pusti, da se jih znebi in jih roko na srce obsodi na smrt. Na avtocesti imamo precej primerov, ko živali zaidejo na cestišče. Se pa 90 odstotkov teh primerov konča tragično, vedo povedati policisti. Redki so primeri, ko se živali rešijo in se konča srečno. Tako kot na primer pretekli mesec.Takrat je pogumna policistkas pomočjo uslužbenca Darsa (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji) rešila psička, ki se je odpravil v svet z ene od dolenjskih domačij. Pogrešali so ga, a ni prvič takole šel v svet. Se pa tokrat ni vrnil domov. Nazadnje pa so bili lastniki poklicani, da kosmatega štirinožca najdejo v zavetišču Turk z Zajčjega Vrha pri Stopičah. To je idealen scenarij, ki pa se v praksi žal ne zgodi vedno.Konec julija je prometniinformacijski center poročal, da je nekdo na bencinski črpalki na dolenjski avtocesti Smednik zavrgel psičko in tri mladiče. »Prometno-informacijski center je pred nekaj trenutki objavil obvestilo voznikom, da je na dolenjski avtocesti pred počivališčem Smlednik proti Obrežju preplašena psička s svojimi mladiči, ki jih je nekdo odvrgel. Več informacij trenutno še ni na voljo. Če bi kdo kaj vedel o osebi, ki je pse odvrgla, naj to prijavi policiji,« so zapisali pri spletnem portalu Pes moj prijatelj.»Tega cepca je treba strogo kaznovati, zapor in visoka kazen nad 5000 evrov, da si zapomni, kaj je storil. Vse se vrača in vse se plača, naj bo dobro ali slabo! V tem primeru se mu dobro ne kaže!« je le nekaj odzivov, ki so obsodili dejanje.Poizvedovanje je pokazalo, da so uslužbenci na eni od črpalk slišali za pasjo družino, videli pa je niso. Na delu so bili očitno delavci Darsa. Po nekaterih podatkih naj bi spravili pasjo družino s ceste, niso pa pristali v pasjem zavetišču. Kakšna je sploh praksa?»Obvestila dobimo največkrat prek operativno-komunikacijskega centra od uporabnikov avtocest. Divje živali izženemo, če pa so poškodovane ali mladiči, jih odpeljemo v Muto (koncesionar za divje živali). Letos smo odpeljali poškodovano sovo, medtem ko smo male divje race (ki so bile na avtocestnem počivališču Lopata) želeli poloviti, vendar nam ni uspelo uloviti matere, zato smo gnezdo prestavili (sodelovalo je društvo za zaščito živali). Domače živali poskušamo izgnati, če jih ulovimo, gredo v zavetišče (občine imajo po navadi sklenjene dogovore z zavetišči). Če pa so poškodovane, se dogovarjamo z zavetiščem in veterinarji,« pojasniz Darsa. Pravi tudi, da praviloma živali kar izženejo ali pa pri vratih odprejo varovalno žično mrežo.»Če se na določenem odseku redno pojavlja divjad, se uskladimo z lovci in policijo, avtocesto začasno zapremo, da živali izženemo (kar pa je zelo redek pojav). Policija je obveščena o vseh dogajanjih na avtocestah (prek OKC). Po potrebi pomaga predvsem pri domačih živalih,« pa Koler opiše, kako sodelujejo z drugimi organizacijami. Ob vsem spoštovanju bi bilo vendarle smiselno, da bi na Darsu uvedli protokole, da domače živali za vsako ceno pristanejo v zavetišču, tam pa počakajo na prijazne lastnike.