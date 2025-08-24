HITREJE IN VARNEJE?

Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Češka postaja prva država Evropske unije, ki bo preizkusila zvišanje omejitve hitrosti na avtocestah. Bi bilo smotrno to uvesti tudi na slovenskih avtocestah?
Fotografija: Češka postaja prva država Evropske unije, ki bo preizkusila zvišanje omejitve hitrosti na avtocestah. Bi bilo smotrno to uvesti tudi na slovenskih avtocestah? FOTO: Delo Ui
Odpri galerijo
Češka postaja prva država Evropske unije, ki bo preizkusila zvišanje omejitve hitrosti na avtocestah. Bi bilo smotrno to uvesti tudi na slovenskih avtocestah? FOTO: Delo Ui

M. U.
24.08.2025 ob 08:15
M. U.
24.08.2025 ob 08:15

Poslušajte

Čas branja: 0:23 min.

Češka postaja prva država Evropske unije, ki bo preizkusila zvišanje omejitve hitrosti na avtocestah na 150 km/h in to izključno v ugodnih vremenskih razmerah in ob dobri prometni pretočnosti. Novi elektronski prometni znaki so že nameščeni na odseku avtoceste D3 od Prage do Linza, pilotni projekt pa se bo uradno začel konec septembra.

image_alt
Kaj storiti, če se vam na avtocesti pokvari vozilo? Pozor, pomoč ne bo zastonj

Čeprav naj bi povečana omejitev hitrosti voznikom na 50-kilometrskem odseku prihranila približno tri minute, ćeške oblasti poudarjajo, da mora varnost ostati prednostna naloga.

Trenutno je 50-kilometrski odsek med Táborjem in Češkimi Budejovicami opremljen z novimi prometnimi znaki s spremenljivimi omejitvami hitrosti. Območje še ni v celoti odprto za promet, vendar naj bi se kmalu začela testna faza, je potrdila češka uprava za ceste in avtoceste.

Ob trčenju se pozna vsak kilometer

Ob tem nas je zanimalo, kako v Zavodu Reševalni pas ocenjujejo takšno potezo na Češkem, in ali bo to njihovem mnenju ogrozilo varnost vožnje na avtocesti?

Anže Albreht FOTO: Osebni Arhiv
Anže Albreht FOTO: Osebni Arhiv

Tako Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, ocenjuje, da »samo zvišanje hitrosti samo po sebi, glede na to, da bo omejitev veljala le v dobrih vremenskih pogojih in dobri pretočnosti, ne vpliva na prometno varnost, dokler seveda ne pride do trčenja. Ob trčenju pa se pozna, to dobro vemo, vsak km/h. Osebno mi misel ob tej napovedi nanese tudi na t.i. fantomske zastoje, saj se vsi ne bodo vozili z 150km/h, kar bi lahko povzročilo zaviranje hitrejših in posledično bi lahko to bil vzrok za nastanek nepotrebnih zastojev. Seveda pa lokalni strokovnjaki zagotovo vedo na podlagi česa so se tako odločili in kakšne posledice lahko ima taka odločitev. Češka sama po sebi prometno vendarle ni tako zelo obremenjeno območje, kot je to Slovenija, odsek D3, kjer uvajajo novost pa je večinoma zgrajen šele v zadnjih 20 letih, kar pomeni, da je tudi do 30 let mlajši kot slovenski daljši odseki.«

Tudi v Sloveniji 150 km/h?

V Zavodu Reševalni pas v tem trenutku ne bi podprli take pobude na slovenskem avtocestnem križu, »saj menimo, da je gostota prometa enostavno previsoka, imamo izjemno reliefno raznoliko AC, infrastrukturno pa navkljub nenehnim posodobitvam, še vedno nismo na nivoju "moderne avtoceste," ki bi omogočal taka pilotna testiranja.«

image_alt
Lov na prehitre voznike na avtocestah prihodnje leto

Naš sogovornik je dodal še izračun: na Češkem to uvajajo na 97km odseku, kar pomeni, da bo voznik s povprečno hitrostjo 150 km/h na cilju samo 6 minut prej, kot če bila le ta 130km/h. »Menim, da nobena pridobljena minuta nikoli ne bo odtehtala enega samega življenja ali trajne invalidnosti ene same osebe,« je še dodal Anže Albreht iz Zavoda Reševalni pas.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

avtocesta Slovenija promet zastoji Češka Zavod reševalni pas Anže Albreht

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.