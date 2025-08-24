Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Češka postaja prva država Evropske unije, ki bo preizkusila zvišanje omejitve hitrosti na avtocestah na 150 km/h in to izključno v ugodnih vremenskih razmerah in ob dobri prometni pretočnosti. Novi elektronski prometni znaki so že nameščeni na odseku avtoceste D3 od Prage do Linza, pilotni projekt pa se bo uradno začel konec septembra.

Čeprav naj bi povečana omejitev hitrosti voznikom na 50-kilometrskem odseku prihranila približno tri minute, ćeške oblasti poudarjajo, da mora varnost ostati prednostna naloga.

Trenutno je 50-kilometrski odsek med Táborjem in Češkimi Budejovicami opremljen z novimi prometnimi znaki s spremenljivimi omejitvami hitrosti. Območje še ni v celoti odprto za promet, vendar naj bi se kmalu začela testna faza, je potrdila češka uprava za ceste in avtoceste.

Ob trčenju se pozna vsak kilometer

Ob tem nas je zanimalo, kako v Zavodu Reševalni pas ocenjujejo takšno potezo na Češkem, in ali bo to njihovem mnenju ogrozilo varnost vožnje na avtocesti?

Anže Albreht FOTO: Osebni Arhiv

Tako Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, ocenjuje, da »samo zvišanje hitrosti samo po sebi, glede na to, da bo omejitev veljala le v dobrih vremenskih pogojih in dobri pretočnosti, ne vpliva na prometno varnost, dokler seveda ne pride do trčenja. Ob trčenju pa se pozna, to dobro vemo, vsak km/h. Osebno mi misel ob tej napovedi nanese tudi na t.i. fantomske zastoje, saj se vsi ne bodo vozili z 150km/h, kar bi lahko povzročilo zaviranje hitrejših in posledično bi lahko to bil vzrok za nastanek nepotrebnih zastojev. Seveda pa lokalni strokovnjaki zagotovo vedo na podlagi česa so se tako odločili in kakšne posledice lahko ima taka odločitev. Češka sama po sebi prometno vendarle ni tako zelo obremenjeno območje, kot je to Slovenija, odsek D3, kjer uvajajo novost pa je večinoma zgrajen šele v zadnjih 20 letih, kar pomeni, da je tudi do 30 let mlajši kot slovenski daljši odseki.«

Tudi v Sloveniji 150 km/h?

V Zavodu Reševalni pas v tem trenutku ne bi podprli take pobude na slovenskem avtocestnem križu, »saj menimo, da je gostota prometa enostavno previsoka, imamo izjemno reliefno raznoliko AC, infrastrukturno pa navkljub nenehnim posodobitvam, še vedno nismo na nivoju "moderne avtoceste," ki bi omogočal taka pilotna testiranja.«

Naš sogovornik je dodal še izračun: na Češkem to uvajajo na 97km odseku, kar pomeni, da bo voznik s povprečno hitrostjo 150 km/h na cilju samo 6 minut prej, kot če bila le ta 130km/h. »Menim, da nobena pridobljena minuta nikoli ne bo odtehtala enega samega življenja ali trajne invalidnosti ene same osebe,« je še dodal Anže Albreht iz Zavoda Reševalni pas.