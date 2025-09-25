Osupla bralka: Vremenska aplikacija napoveduje sneg do nižin! Branko Gregorčič odgovarja

Poletja je konec in temperature so krepko padle, predvsem v jutranjih urah. Na naše uredništvo se je obrnila osupla bralka, ki je v Arsovi aplikaciji opazila snežinko, in to v vremenski napovedi za Ljubljano. Kaj lahko res že 2. oktobra (naslednji četrtek) pričakujemo plohe dežja s snegom in kje, smo vprašali dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča.

»Dobro opažate, tudi sam sem jo že zvečer zagledal. Omenjena snežinka je rezultat operativnega izračuna modela ECMWF, izračunanega na izhodiščnih podatkih s srede, 24. septembra, ob 12. UTC. V omenjenem scenariju sredi prihodnjega tedna naše kraje od severovzhoda doseže zelo hladen zrak. Ta napoved se bo danes (nekje po 09.30) osvežila in zelo verjetno tudi spremenila. Bomo spremljali.«

FOTO: Bralka

Kratkotrajne krajevne plohe

Na spletnih straneh Arso sporoča, da bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo v vzhodni polovici Slovenije še pretežno oblačno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj lahko megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Kako bo jutri?

Jutri bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v jugozahodni Sloveniji. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

FOTO: Arso

V soboto bo na Primorskem večinoma sončno. Drugod bo sprva precej oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V nedeljo bo nekaj več sonca, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Na Primorskem bo pihala šibka burja.