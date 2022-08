Na Agri plapola 31 zastav: med obiskovalci tudi nagrajenci Slovenskih novic (FOTO)

Potem ko jih je v minulih dveh letih hromila pandemija covida-19 in so bolj ko ne samo životarili, so radgonski sejmarji letos spet zadihali s polnimi pljuči. Največji mednarodni kmetijsko-živilski sejem na teh prostorih, Agra 2022, ki bo odprt še jutri, se ob svojem visokem jubileju s številnimi razstavljavci in obiskovalci odvija v sijaju najboljših sejemskih let.

V šestih dneh navdušuje z vrhunsko mehanizacijo, opremo in sredstvi za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali predstavlja vrhunske rejske dosežke in najbolj sonaravne prakse, zraven so bujni sejemski vrtovi.

Na sejmišču so posadili češnjo – najbolj priljubljeno japonsko drevo.

Vse skupaj je povezano s strokovnimi in družabnimi dogodki in z najboljšimi kmetijskimi pridelki, hrano in vini. Po dveh letih, ko sta potekala le virtualni sejem ter prireditev v zmanjšani obliki, se je letos vrnila tradicija z več kot 1750 razstavljavci iz več kot 30 držav tako rekoč z vseh celin. Posebej velja, denimo, izpostaviti Japonce in Senegalce.

Na sejmu so poudarki na inovacijah, digitalizaciji, kmetijstvu prihodnosti, podnebnih spremembah, ekološkem kmetijstvu, hrani iz naše bližine, prehranski varnosti, skrbi za okolje, vodnih virih, krepitvi podeželja, biotski raznovrstnosti, gozdu in lesu.

Sejem, na katerem plapola kar 31 državnih zastav, predstavlja vrhunsko tehnologijo, mehanizacijo in opremo za kmetijstvo ter prehransko industrijo, najboljšo lokalno in regionalno prehrano, vina ter ekološke pridelke, najboljše rejne živali, od perutnine do drobnice, govedi, konj, le prašičev zaradi grožnje afriške kuge ni.

Velja naj zdrava kmečka pamet

Slavnostni govornik na odprtju, predsednik države Borut Pahor, je dejal, naj ob trenutno občutljivih temah, povezanih s kmetijstvom, tako pri stroki kot pri kmetih velja zdrava kmečka pamet. Sicer pa je posebno pozornost namenil okoljskim in podnebnim spremembam ter njihovim posledicam, saj jih kmetijstvo kot tovarna pod milim nebom najbolj čuti.

Bralec Novic in obiskovalec Rudi Gošnik

»Tudi zaradi ruske agresije na Ukrajino smo priča skokovitemu dvigu cen hrane, gnojil in energentov, z zelo skrb vzbujajočimi posledicami na svetovno varnost preskrbe s hrano in prehrano, ki se je pred tem že poslabšala zaradi drugih konfliktov, gospodarske nestabilnosti, podnebnih sprememb in pandemije covida-19,« je dejal Pahor in dodal, da zato dodaten pomen dobivajo ukrepi za oskrbo s surovinami, lokalna proizvodnja, pospešeno prilagajanje podnebnim spremembam in varčevanje ter racionalno obnašanje na vseh področjih. Nekaj besed je namenil tudi državi partnerici sejma Japonski in spomnil, da letos zaznamujemo 30. obletnico vzpostavitve dvostranskih odnosov in da obseg japonskih naložb v Sloveniji narašča.

Nove ovire in izzivi

Svetovalec ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske Jošicugu Minagava je v nagovoru poudaril, da so odnosi med državama odlični, Japonci pa ponosni, ker sodelujejo na sejmu, saj v EU izvozijo za 450 milijonov evrov hrane na leto, kar je pet odstotkov celotnega izvoza hrane. Na sejmu se predstavlja 12 japonskih podjetij z visokokakovostnimi živili, stroji in tehnologijami.

Lidija Marinič je bila navdušena.

Tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je poudarila, da nas današnje razmere postavljajo pred nove ovire in izzive, za temeljito obvladovanje tveganj v kmetijstvu pa bodo ključni prilagajanje podnebnim spremembam, izvajanje preventivnih ukrepov in ustrezno sodelovanje med resorji. Prizadevanja ministrstva so zato usmerjena v zeleno, socialno vzdržno, vključujočo ter digitalno preobrazbo.

Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, ki je dejal, da Agra že šest desetletij povezuje vse pozitivne silnice in prinaša nova znanja in izkušnje ter daje zagotovila in motivacijo za preživetje slovenskega kmetijstva in agroživilstva, je iz rok predsednika Pahorja prejel zahvalo za 60 let uspešnega prirejanja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki spodbuja odličnost, povezovanje in mednarodno sodelovanje v kmetijstvu in živilstvu ter razvoj slovenskega podeželja.

Izžrebanih je bilo 25 bralcev Novic, ki smo jim podarili vstopnico za dve osebi, ob tem pa poskrbeli še, da niso bili ne lačni ne žejni.

Agro je (in bo) obiskalo veliko tujih delegacij ter seveda velika večina glavnih slovenskih državnikov, podjetnikov in predvsem kmetovalcev ter drugih državljanov z vseh koncev Slovenije. Vse, kar se je prvi dan dogajalo na radgonskem sejmišču, vse uradne in spremljevalne dogodke, je težko našteti, vse to pa so lahko občudovali tudi srečneži, ki so bili izžrebani v nagradni akciji Slovenskih novic in Pomurskega sejma.

Tako je bilo izžrebanih 25 prijavljenih bralcev Novic, ki smo jim podarili vstopnico za dve osebi, ob tem pa poskrbeli še, da naši bralci niso bili ne lačni ne žejni, saj jih je poleg ogleda sejma čakalo še kosilo v gostinskem prostoru Lovenjakov dvor na sejmišču. Pod vodstvom vodnice Nikite Jaklič so se sprehodili tudi po sejemskih vzorčnih vrtovih in še nekaterih zanimivostih, imeli so brezplačno degustacijo žlahtnih kapljic – nagrajenih vin v Vinskem hramu in podobno.

Obiskovalci navdušeni

Kot so nam nekateri povedali, so videli in doživeli veliko zanimivega, denimo zunanji del sejmišča, notranje prostore, kjer se predstavljajo KGZS in zadružne zveze, stojnice vinarjev, Agrina tržnica s turističnimi kmetijami, razstave živali, vzorčne nasade ...

»Bilo je nepozabno. Prvič sem prišla na sejem, a nikakor ne tudi zadnjič, saj bom gotovo še naprej hodila. Hvala Novicam za to čudovito doživetje,« nam je po ogledu dogajanja na Agri povedala Marika iz okolice Žalca. Podobno so razlagali tudi drugi izletniki.

1750 razstavljavcev z vsega sveta je na sejmu.

»Navdušena sem nad vsem, kar smo videli na sejmišču. Tudi sploh moram povedati, da je vse v zvezi z izletom enkratno, od vožnje, druženja do doživetij. Posebej so mi bile všeč živali na sejmu, pa vrtovi in pravzaprav vse,« pa je pristavila Lidija Marinič iz Domžal. Podobno je menil bralec Rudi Gošnik iz Slovenske Bistrice. Brez dvoma bo letošnja Agra vsem ostala v lepem spominu.

Gospodinje so spekle kruh iz številk 6 in 0, toliko je stara Agra.

Agra je prejela visoko priznanje predsednika države za dosežke.

Gospodinja iz Slovenskih goric je pokazala, kako se pripravlja gibanca.