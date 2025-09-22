Na 9. Mineralfestu v Ljubljani za kilogram težak tektit 30.000 evrov (FOTO)

Konec tedna se je prvo nadstropje Cankarjevega doma odelo v lesket najbolj skrivnostnih naravnih darov – mineralov. Nekateri verjamejo, da imajo ti kamni čudežne moči, s katerimi lastniku pričarajo zdravje, srečo ali ljubezen, drugi jih občudujejo zaradi njihove neverjetne raznolikosti in lepote. Spet tretji jih, smo lahko izvedeli na eni od stojnic na devetem Mineralfestu – festivalu mineralov, fosilov in nakita v Ljubljani – kupujejo kot naložbo, saj njihova vrednost raste.

Najbolj osupljiv kristal na tokratnem festivalu so bila Krila ametista, ki jih je na dogodku razstavil legendarni zbiratelj in poznavalec mineralov Grega Kraljevski.

Na svoj račun so prišli tako ljubitelji lepega kot tudi zbiratelji.

Legendarni ljubitelj kristalov Grega Kraljevski in njegova Krila ametista, najbolj fotografiran kristal festivala

Povedal nam je, da očarljiva naravna skulptura, s katero so se obiskovalci lahko fotografirali, tehta kar 100 kilogramov. Kristal je kupil v Braziliji pri dobaviteljih, s katerimi že leta sodeluje, vreden pa je več kot 6000 evrov. Pripravljanje kristalov na takšne festivale je poseben izziv, saj je potrebna izjemna previdnost pri prenašanju, nam je še zaupal Grega, ki se po Ljubljani že pripravlja na dva precej večja festivala mineralov v Münchnu in v ZDA.

Dragoceno darilo iz vesolja

Vrednost, ki jo imajo za zbiratelje minerali in fosili, se ne meri v denarju, pa vendar bi lahko rekli, da je najbolj osupljivi ametist z razstave zelo poceni v primerjavi s tektiti, katerih primerke smo prav tako lahko videli v Cankarjevem domu. »Nekje 30 evrov za gram,« nam je o ceni naravnega oziroma meteorskega stekla dejal dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Lahko bi rekli, da so tektiti dragi kot žafran, katerega kilogram stane približno enako, in tridesetkrat dražji od srebra. Za kilogram težak tektit bi odšteli 30.000 evrov. In kaj pravzaprav sploh so tektiti?

Tisti z ustvarjalno žilico so se preizkusili v izdelovanju nakita.

Z minerali je treba ravnati spoštljivo in previdno.

Tektiti nastanejo ob padcu meteoritov na Zemljo, kar sproži izjemno visoke temperature in tlake.

»Vsa zgodba se začne v vesolju, ki je vir velikih in tudi manjših meteoritov. Tektiti nastanejo ob padcu meteoritov na Zemljo, kar sproži izjemno visoke temperature in tlake, ki povzročijo taljenje površinskih kamnin. Ta proces vodi do nastanka steklenih fragmentov, ki jih poznamo kot tektite,« nam je razložil dr. Jeršek. Tektiti so več kot le naravni fenomen; so okna v preteklost našega planeta in vesolja, ki nam omogočajo vpogled v dogodke, ki so se odvijali pred milijoni let. Njihov nastanek, značilnosti in različne vrste ponujajo bogato področje za raziskovanje in odkrivanje, zato so izjemno zanimivi za znanstvenike, zbiralce in ljubitelje narave, je dodal. Iskanje tektitov je zanimiv izziv, ki se ga lahko lotite tudi v Sloveniji, saj imamo najdišča tudi pri nas. Ena najbolj znanih lokacij za iskanje tektitov v naši bližini pa je Češka.

Raznoliki fluoriti

Med več kot 50 razstavljavci bi težko našli takšnega, ki ni strastno navdušen nad predmetom, ki ga razstavlja. To velja tudi za znanstvenika Blaža Tomca, ki je skupaj z očetom Gorazdom Tomcem, enem prvih zbirateljev mineralov v Sloveniji, pripravil razstavo o fluoritih.

Obiskovalcev se je kar trlo.

»Pri fluoritih me najbolj navdušuje njihova raznolikost – pojavljajo se v skoraj vseh barvah, ki se pogosto tudi prelivajo med seboj. Poleg barv pa so privlačne tudi različne oblike kristalov in njihove kombinacije z drugimi minerali. Prav to naredi fluorit enega najzanimivejših mineralov v zbirateljstvu, saj si lahko samo iz fluoritov z različnih koncev sveta vsak ustvari vrhunsko kolekcijo. Ker gre za precej pogost mineral, večina vrst ne dosega visokih cen, zato je dostopen prav vsem,« nam je zaupal. Na razstavi smo videli minerale iz Pakistana, Nigerije in Slovenije, tudi najbolj redek in cenjen brezbarvni fluorit.

Mineralom pripisujemo čarobne moči, zanimivi pa so tudi po znanstveni plati.

Premog v Louvru

Na tokratnem Mineralfestu smo lahko videli devet ustvarjalcev, ki jih na sejmu še ni bilo, med njimi priznano umetnico, ustvarjalko nakita iz premoga Marjeto Hribar. Njene kreacije imajo doma tudi svetovna zvezdniška imena. Na stojnici v Ljubljani je bilo mogoče kupiti prav takšne zapestnice, kot so jih prejeli gostje v darilnih vrečkah za nominacije za prestižne nagrade grammy, pa tudi uhane, kot jih nosi srbska pevka Lepa Brena, ter manšete, kot jih ima Luka Dončić.

»Posebne in zanimive zgodbe si sledijo vsak dan, od tega, da sem v istem tednu oddala nakit za Lepo Breno in Urško Klakočar Zupančič, do tega, da moj nakit vsak dan leti v daljne dežele – ravnokar je odšel na Japonsko in v New Orleans. Trenutno se pripravljam na to, da se končno udeležim sejma v Louvru Pariz, kjer bom z veseljem predstavljala našo deželo,« nam je razkrila umetnica.