Na 80 mestih po Sloveniji boste septembra videli ta plakat: »Premagali smo raka, ZMOREMO!«

Septembra obeležujemo mesec ozaveščanja o otroškem raku. Otroci in mladostniki, ki so ga preživeli, pa pogosto ostajajo spregledani, kljub temu da posledice bolezni in zdravljenja nosijo še dolga leta, na telesu, duševnosti in v življenjskih priložnostih.

»Premagali smo raka, ZMOREMO!«

»Lani smo v kampanji »Nisem nevidna« prvič pokazali obraz mlade osebe po raku na velikem plakatu in s tem simbolično prekinili molk, ki pogosto sledi okrevanju. Letos nadaljujemo to pot z akcijo »Premagali smo raka, ZMOREMO!«, ki prinaša še močnejši, bolj množičen vizualni odziv, kar štirje mladi z izkušnjo raka so letos na 80 plakatih po vsej Sloveniji. Kampanjo smo v Inštitutu Zlata pentljica oblikovali v sodelovanju s podjetjem Europlakat. Med 14. in 28. avgustom bodo po vseh večjih slovenskih mestih na plakatih podobe mladih, ki raka niso le preživeli, temveč se aktivno borijo za sprejetost, vidnost in prihodnost mladih z izkušnjo bolezni. Podobo upanja so soustvarili mladi in prostovoljci, ki so kampanji dali svoj osebni pečat,« so navedli v Inštitutu Zlata Pentljica.

Otroci in mladostniki z rakom potrebujejo podporo ne le med zdravljenjem, ampak tudi po njem. Pogosto se borijo z dolgotrajnimi posledicami, težjimi prehodi v šole in zaposlitev, ter socialno izolacijo. Zato so v Inštitutu Zlata pentljica ustanovili Katrin sklad, prvi štipendijski sklad za mlade z izkušnjo raka v Sloveniji. Z akcijo želijo spodbuditi, da bodo mladi po raku sprejeti, razumljeni in vključeni enakovredno kot njihovi vrstniki. Da bodo kljub posledicam bolezni dobili priložnosti za izobraževanje, delo in polno življenje z aktivno podporo družbe.