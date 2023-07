MZZ: Odsvetujemo potovanja na jugovzhod Rodosa ter na območja Krfa in Evie (FOTO)

V organizaciji turistične agencije Relax trenutno na Rodosu letuje 109 Slovencev. Od teh jih je 22 na prizadetih območjih in štiri so že v soboto nastanili v drug hotel, preostale pa so prepeljali v zbirne centre in nato v nedeljo v hotele na severu otoka. »Nihče ni bil ogrožen,« je za STA zatrdil direktor odnosov z javnostjo v Relaxu Jože Režonja in dodal, da vsi nemoteno preživljajo počitnice naprej.

Agencija Kompas ima na otoku trenutno nekaj več kot sto gostov. Vsi so nastanjeni v hotelih na severnem delu otoka in so na varnem. Na jugovzhodnem delu otoka so imeli 12 gostov, ki so jih preventivno premestili na severni del, kjer življenje poteka nemoteno, so za STA danes povedali v Kompasu.

Na Rodosu je tudi približno 80 gostov turistične agencije Intelekta. Tudi njen direktor Boris Farkaš ne opaža razburjenja med njihovimi gosti. Požari so pravzaprav stalnica sredozemskih dežel in potniki se tega zavedajo, je dejal. »Če se razmere ne bodo poslabšale, ne vidim razloga za paniko,« je dodal.

Nekaj več kot sto Slovencev trenutno letuje na Rodosu tudi v organizaciji agencije Palma. »Varnost gostov je seveda na prvem mestu in skladno z navodili sprejemamo vse potrebne odločitve,« so sporočili iz agencije. Prav tako so v neprestanem stiku s pristojnimi oblastmi in službami, po poročilu katerih naj bi bil požar pod nadzorom in popolnoma pogašen v prihajajočih 48 urah.