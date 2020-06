Muzejska in kresna noč

Muzejska noč bo tudi v Mestnem muzeju v Ljubljani.

Vstop bo povsod brezplačen.

Poletna muzejska noč bo potekala v več kot 50 slovenskih krajih.

Muzejska noč bo letos v soboto, 20. junija, med 18. uro in polnočjo, sodelovalo pa bo okoli 80 ustanov z več kot 350 programi. Točno ob 21.44 se bo uradno začelo še poletje. Sodelujoči muzeji, galerije in razstavišča bodo brezplačno odprli vrata in za obiskovalce pripravili pester spored prireditev, od vodstev, delavnic, predstavitev, projekcij, pogovorov in ogledov do odprtij razstav, glasbenega programa, demonstracij in degustacij.V Slovenskem etnografskem muzeju letos izpostavljajo dve novi manjši razstavi. Prva je osebna razstava Arkan Al Nawas: Vesolje deluje (odprtje v soboto, 20. junija, ob 16.30), kot druga pa bo na ogled priložnostna razstava Koronski humor (Vici v času epidemije), ob kateri bo ob 21.00 stand-up predstavaLetošnje epidemije koronavirusne bolezni se bodo spomnili tudi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, kjer bodo ob 18. uri odprli razstavo Življenje v času koronavirusa s slovesno razglasitvijo nagrajencev nagradnega stripovskega natečaja.V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) so za letošnjo poletno muzejsko noč pripravili raznovrsten program, ki nagovarja obiskovalce različnih generacij. TMS se bo predstavil na dveh prizoriščih – v matičnem muzeju v Bistri ter v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu.In kaj ponuja zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane? Najdaljša noč v muzeju in arheološkem parku ponuja tri razstave, družinske vodnike, prikaz tiskanja s tiskarsko prešo, krožno arheološko pot, obisk tiskarne in igrano vodstvo z duhovi. V Plečnikovi hiši v Trnovem bodo vodeni večerni ogledi Plečnikovega doma, mogoči bodo sprehod po veličastnem vrtu, ogled dveh razstav in filma ter sprostitev ob zvokih gongov in himalajskih posod.Tudi Narodni muzej Slovenije napoveduje pester program, med drugim vodeni ogled stalnih razstav za družine Zgodbe s stičišča svetov. Tudi v njihovem delu na Metelkovi cesti bodo na široko odprli vrata, v glavnem pa se bodo posvetili koptskim tkaninam, tudi z barvnimi eksperimenti in barvanjem tkanin.Poletna muzejska noč bo krila razprla tudi zunaj Ljubljane. Goriški muzej bo v vili Bartolomei v Solkanu predstavil tipno sliko Srečanje, obiskovalci pa bodo imeli možnost tipanja slike s prevezo za oči.V Tolminskem muzeju, ki letos zaznamuje 70-letnico delovanja, bodo poleg brezplačnega ogleda stalnih razstav pripravili zanimiv program, na poletno muzejsko noč med drugim vabijo na ogled treh novih občasnih razstav, to so Nemška kostnica med Sočo in Piavo, Posoška dediščina na ulici ter razstava maket gospodarskih objektov in risb posoških mostov Franca Grudna. Od 21.30 do 24.00 bo glasbeni nastop zasedbe Amala.A to še ni vse – poletna muzejska noč bo potekala v več kot 50 slovenskih krajih.