Zelo oddaljeni se zdijo časi ekološkega zanosa in prehoda na obnovljive vire energije, ki so v marsikom dejansko zbujali upanje na boljši jutri. Električni avtomobili so se deloma prijeli, toda razcveta in množičnega prehoda subvencijam navkljub še ni na obzorju. O razlogih za čakanje na množični prehod smo povprašali Blaža Poženela, odgovornega urednika AMZS Motorevije: »Največji oviri za večji preboj električnih avtov pri nas sta še vedno pomanjkljiva polnilna infrastruktura – premalo hitrih polnilnic ter nemogoče polnjenje v večstanovanjskih stavbah – in previsoka cena električnih avtov.« ...