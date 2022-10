Mura tokrat ni odplavila koruze

V dvojezični vasi Gornji Lakoš pri Lendavi so pripravili druženje krajanov z jesenskim pohodom in kmečkim opravilom trganja in ličkanja koruze. Zbrali so se pri vaškem domu in krenili na krožni pohod v dolžini 3,5 kilometra.

Zbrali so se pri starem kmečkem opravilu.

Spoznali so okolico Gornjega Lakoša ter se spomnili, kako je pred leti reka Mura pogosto poplavljala domačije in odnašala pridelek s polj. Letos jim je prizanesla in so lahko ročno potrgali plodove koruze. S kmečkim vozom so jih pripeljali domov ter jih potem ročno ličkali. Kanček nekdanjega jesenskega kmečkega opravila so prikazali mladim in starejšim krajanom. Sledilo je prijetno in nepozabno druženje ob pečenem kostanju in moštu iz Lendavskih goric. Polni vtisov, ko se je dan že prevesil v noč, so odšli na svoje domove.