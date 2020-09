Mučitelja bikov in konja bo pregledal psihiater

»Kmetija je bila urejena, a ko sem zagledal konja, ki je stal na meter in pol visokih lastnih iztrebkih, ki so ubogo žival celo potiskali pod strop, se mi je sesul svet. Že na več odvzemih sem bil, ampak tako hudo ni bilo še nikjer,« je dejal Drago Potisek z Društva za zaščito konj s Polzele, ki se je pred letom in pol udeležil odvzema konja in šestih bikov na kmetiji Alojza Rajnarja na Krtini na Veliki Loki. Takoj je ocenil, da shirani konj ni videl dnevne svetlobe vsaj eno leto, pogled nanj pa je bil žalosten: bil je neočiščen, izjemno suh, videle so se mu kosti, najhujša pa so bila kopita, saj je bila roževina razjedena ...