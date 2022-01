Muca Copatarica dobila svojo znamko

Pošta Slovenije bo jutri izdala prvi sklop letošnjih znamk. Ker se prihodnji teden začno zimske olimpijske igre v Pekingu, so izdali znamki biatlona (1,33 €) in deskanja (1,46 €) v mali poli. Z izdajo znamke za 0,91 € so se spomnili 100. obletnice rojstva mladinske pisateljice Ele Peroci; njena pravljica Muca Copatarica z ilustracijami Ančke Gošnik Godec je pritegnila generacije otrok, ki so z odprtimi usti poslušali, kako je muca vsako noč zašila vse strgane copate otrokom.

V počastitev zimske olimpijade

Njena dela so prevedena v 23 jezikov. V ciklu sodobno oblikovanje lesa je upodobljena blejska pletna (1,46 €), s katerimi že stoletja prevažajo romarje na otok. Izšla je tudi znamka v bloku (2,37 €) o našem največjem visokogorskem jezeru, Krnskem, ki leži na višini 1394 m. V okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju je izšla znamka za 0,62 €. Ob izdaji znamk so poskrbeli tudi za ovitke prvega dne. Izšla pa je tudi voščilna znamka, vrednosti B (tudi kot mala pola).

To izdajajo vsako leto ob valentinovem, nekritično prenešenem komercialnem prazniku. Le čemu je tega treba, saj imamo Slovenci že stoletja gregorjevo, dan, ko se tički ženijo.