Kacin: največ okuženih v Podravski, najmanj v Zasavski regiji

Koronavirus v Sloveniji še ne popušča. V nedeljo je umrlo 52 ljudi, opravljenih je bilo 1.751 testov, od tega jih je bilo na novi koronavirus pozitivnih 480 oziroma 27,41 odstotka, kar je nekoliko več kot prejšnjo nedeljo, ko je bilo pozitivnih 426 oziroma 22,66 odstotka.Je pa javnost presenetila novica, dapri ministrstvu za zdravje. Ob tem je minister za zdravje Tomaž Gantar že napovedal možnost preoblikovanja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu Kacin je uvodoma predstavil podatke o številu okužb po statističnih regijah v zadnjih sedmih dneh.Največ okuženih je bilo v Podravski regiji (290), najmanj pa v Zasavski regiji (32). To je eden pomembnih elementov za sproščanje ukrepov., vodja zdravstvene nege v DSO Nova Gorica, je povedala, da je koronavirusna bolezen pri približno eni tretjini vseh okuženih v domovih potekala v blagi obliki, imamo tudi stanovalce, ki so bili popolnoma asimptomatski.»V DSO Nova Gorica je bilo od 302 stanovalcev okuženih 204, kar znaša 67 %. Trenutno je aktivno bolnih 50 stanovalcev, 119 pa je ozdravljenih. Od 200 zaposlenih jih je zbolelo 64, od tega 39 zdravstvenih delavcev. Trenutno imamo še 20 aktivno bolnih zaposlenih.«»V nekaterih domovih je bila huda kadrovska stiska, na pomoč so priskočili zaposleni iz drugih zdravstvenih ustanov in študenti, « je dodala.Je pa Slejkova dodala, da je za stanovalce zelo hudo, ker so socialni stiki prekinjeni, večina nima možnosti uporabe telefona, vendar jim omogočijo video klice, a to ne nadomesti bližine najdražjih.