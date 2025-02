Mrk več slovenskih programov pri Telemachu! Kaj se dogaja?

»Uporabnike obveščamo, da na zahtevo programskega dobavitelja z današnjim dnem umikamo programe Veseljak – Golica, Aktual TV, Best FM in TV Zlati zvoki, ki tako ne bodo več del Telemachovih programskih shem. Pri Telemachu si nenehno prizadevamo za bogate in raznovrstne vsebine za vsak okus, zato verjamemo, da boste kljub temu lahko uživali v našem že tako širokem izboru kakovostnih vsebin, ki vam jih ponujamo,«. Tako se glasi uradno sporočilo Telemacha glede umika več domačih programov iz njihove programske ponudbe.

Televizijskih programov Aktual TV, TV Veseljak Golica, TV Zlati zvoki in Best TV od 19. februarja ne morete več spremljati.

Za Dolenjski list pa je to odločitev komentiral Matej Korošec, direktor Topstream, d. o. o., ki je izdajatelj TV-programov Aktual TV, TV Veseljak Golica in TV Zlati zvoki. Pravi, da do ukinitve programa prihaja, ker se po dolgih pogajanjih niso uspeli dogovoriti glede ustreznega finančnega nadomestila za izplačilo take retransmisije, kot jo Telemach izplačuje drugim TV-izdajateljem s primerljivo gledanostjo.

Pogača finančnih nadomestil pri operaterju Telemach ni poštena?

»Pravni vidik retransmisije je precej kompleksen, saj vključuje zagotavljanje ustreznih licenc za prenos vsebin, spoštovanje avtorskih pravic in izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede prenosa signala prek različnih omrežij. Žal za enkrat dogovora z operaterjem Telemach še nismo uspešno sklenili, zato smo posledično odstranjeni s Telemachovih platform njihovih programskih shem,« je povedal Korošec in dodal, da pogača finančnih nadomestil pri operaterju Telemach ni poštena in ustrezno razdeljena na izdajatelje televizijskih programov v primerjavi s statistiko gledanosti.«