Mraz, da te kap: poglejte, koliko so zjutraj izmerili ponekod po Sloveniji

Po podatkih Arsa smo se prebudili v najhladnejše jutro od začetka junija. Na Babnem Polju so izmerili 2 stopinji, stopinjo več pa v Novi vasi na Blokah. Zelo hladno je bilo tudi v Ratečah in Logatcu, kjer se je živo srebro ustavilo pri 5 stopinjah Celzija. Tudi v Mariboru in Ljubljani je bila jutranja temperatura pod 10 stopinjami Celzija.Danes bo dopoldne še pretežno jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa naraščala. Proti večeru se bodo na severu začele pojavljati krajevne padavine, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 °C.Ponoči bodo padavine in sprva nevihte zajele večji del Slovenije in do jutra večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, ob morju okoli 18 °C.Jutri se bo delno zjasnilo, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države še krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 °C.