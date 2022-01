Mračna zgodovina pod kljukastim križem

Mladi raziskovalec in doktorand mednarodne zasebne univerze Alma Mater Europaea (AMEU) – ISH Daniel Siter iz Rogaške Slatine je v prelepi in nabito polni domači kristalni dvorani Aninega dvora predstavil monografijo Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945, ki je bila izdana pri fakultetni založbi AMEU.

Knjiga je prva poglobljena in celostna zgodovinopisna raziskava okupacije in okupatorjeve oblasti v zdravilišču Rogaška Slatina.

Monografija, napisana na 500 straneh, je prva poglobljena in celostna zgodovinopisna raziskava štiriletne nacistične okupacije in okupatorjeve oblasti v zdravilišču Rogaška Slatina s prikazom daljnosežnih posledic. Objavljeni so številni tajni seznami, dokumenti, srce parajoča poslovilna pisma, osebni dokumenti, fotografije, pomenljivi dnevniški zapiski, internacijska dokumentacija iz taborišč. Izčrpnemu poročilu so dodane še zgodbe 18 takrat živečih pričevalcev, ki so agonijo doživeli in izkusili na lastni koži.

Obdobje obletnic

»Veliko obletnic je. Aprila bo 81 let od napada nacistične Nemčije na Kraljevino Jugoslavijo, pa od bombardiranja zdraviliške občine Rogaška Slatina in slavnostnega vkorakanja nemške vojske k nam, s čimer se je začela štiriletna okupacija zdravilišča Rogaška,« je uvodoma povedal Siter, ki ga je v prvih vrstah podprl tudi častni občan Jože Lipnik, slovenski literarni zgodovinar in upokojeni univerzitetni profesor.

Avtorja je podprl tudi častni občan Jože Lipnik.

Ogromno pohvalnih besed je poglobljenemu raziskovalnemu delu mladega domačina namenil župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič, ki je poudaril, da so tovrstna raziskovanja njihovega okolja še kako pomembna za spoznavanje zgodovine in bistva.

Ujel je zadnji vlak

»Peščica še živečih pričevalcev posledice čuti še dandanes; še vedno pa so vidne na terenu v obliki materialnih vojnih ostalin in sledi ter (po)vojnih grobišč. Žal je ob zaključku, ko je knjiga napisana in na knjižnih policah, dve tretjini pričevalcev od 18 že pokojnih,« poudarja mladi avtor, ki pravi, da je namen izdanega dela zdajšnim in bodočim generacijam celostno osvetliti najtemnejšo zgodovino zdraviliške občine ter v luči zgodovinskega spomina opominjati pred ponovitvami, kar je skozi prizmo današnega časa pomembno. Gre pa tudi za simbolični poklon vsem žrtvam nacističnega terorja, ki so trpeli med drugo svetovno vojno.