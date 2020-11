Možnost napada na Slovenijo je majhna, obstaja pa

Medresorska delovna skupina za protiterorizem je po terorističnem napadu na Dunaju ocenila, da stopnja ogroženosti za Slovenijo ostaja nizka, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Kot so pojasnili, je torej verjetnost napada nizka, vendar možnosti napada ni mogoče zavreči. Indikatorji groženj so po navedbah Ukoma zelo omejeni in »ni verjetno, da bi se grožnje uresničile v kratkoročnem obdobju«.Kot so še pojasnili, so zadnji napadi v EU povezani z ilegalnimi migracijami. To temo je svet za nacionalno varnost že obravnaval pred tremi tedni in sprejel sklep, da podpira predlog slovenske policije, da se državnemu zboru predlaga aktivacija 37.a člena zakona o obrambi, na podlagi katerega bi Slovenska vojska z dodatnimi pooblastili pomagala policiji pri varovanju južne meje.Policija je sicer v torek sporočila, da je v povezavi z napadom okrepila delovanje na terenu in da je v stalnem stiku s partnerskima agencijama in tujimi varnostnimi organi Avstrije in sosednjih držav, s katerimi poteka izmenjava podatkov v okviru tesnega mednarodnega sodelovanja.»Ves čas aktivno spremljamo situacijo in temu tudi ustrezno prilagajamo naše ukrepe ter aktivnosti. Policija skupaj z organizatorji dogodkov, lokalno skupnostjo, zasebno varnostnimi subjekti ter upravnimi enotami vsak varnostni dogodek oceni ter zagotovi varnostne ukrepe,« so pojasnili pri GPU.Napad je v ponedeljek zvečer, tik pred delnim zaprtjem javnega življenja v Avstriji zaradi epidemije covida 19, v središču prestolnice izvedel 20-letni, ki je imel albanske korenine ter dvojno državljanstvo (avstrijsko in severnomakedonsko). Bil je simpatizer skrajne Islamske države, ki je v torek na platformi Nashir News prevzela odgovornost za napad, a pristnost tega sporočila strokovnjaki še preverjajo.