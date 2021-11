Mozirski gaj bo zasijal v Božični bajki

Božična bajka Slovenije že danes vstopa v prihodnost – prihodnost, ki bo prinesla še več dobrih zgodb, prijetnih občutkov ter svetlobe upanja in solidarnosti za vse generacije,« je sporočila Maja Horvat iz službe za stike z javnostmi Mozirskega gaja. »Ker vemo, da svetloba preganja temo in prinaša upanje, bo v Mozirskem gaju letos zasijalo še več luči kot leta prej. Prižgali bomo namreč kar 1,7 milijona lučk in s tem ponovno osvetlili celotni park. Šesta Božična bajka Slovenije bo svoja vrata odprla v soboto, 27. novembra, ob 16. uri.«

Otvoritvene slovesnosti zaradi trenutnih razmer v državi ne bodo imeli. »Zdravje in varnost obiskovalcev Mozirskega gaja in naše ekipe se nam namreč zdita pomembnejša. Vsekakor pa je naša največja želja, da bi vas tokrat z Božično bajko Slovenije lahko razveseljevali skozi ves december in prvo polovico januarja,« je še povedala Horvatova.

Lahko se boste sprehodili med nekaterimi stojnicami.

Kot vsako leto tudi letos Božična bajka Slovenije ustvarja nove zgodbe. »Priprave potekajo po načrtih. Pridno smo delali vsak dan, zato bo Božična bajka Slovenije kmalu že v celoti postavljena. Ob koncu novembra vas bomo tako, če bodo to le dovoljevale razmere, povabili v prelepo pravljico, v kateri nas bosta večkrat obiskala tudi Miklavž in dedek Mraz. Prav tako se boste lahko sprehodili med nekaterimi stojnicami. Tudi tokrat se bodo v Mozirskem gaju predstavili naši stalni partnerji in lokalni obrtniki.«

Pripravili jo bodo šestič.

Božična bajka Slovenije bo odprta od 27. novembra 2021 do 9. januarja 2022 vsak dan, tudi med prazniki in vikendi, od 16. do 21. ure.