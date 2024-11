Medtem ko novinar TV Slovenija Jože Možina čaka na decembrsko nadaljevanje pravdanja s književnico, glasbenico in igralko Svetlano Makarovič, je na ljubljanskem okrajnem sodišču na vrsto prišla še njegova druga tožba, in sicer proti zdaj že nekdanjemu poslancu Marku Bandelliju. Ta je sredi januarja 2022, ko je v parlamentu zastopal tedanjo Stranko Alenke Bratušek, na družbenem omrežju twitter (današnji x) z dvema čivkoma komentiral Možinov prispevek o dražgoški bitki v oddaji Utrip na TV Slovenija. V prvem, 16. januarja, je novinarja označil za »lažnivca in desničarskega radikalca«, ki da »pr...