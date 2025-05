Motorji iz leta 1903 in avti izpred vojne: Kamnik gosti revijo starodobnikov

Društvo starodobnih vozil DSV Kamnik v sodelovanju s krovno slovensko zvezo SVS ter pod pokroviteljstvom mednarodne krovne organizacije za starodobna vozila FIVA organizira Mednarodno revijo starodobnikov, ki bo v soboto, 17., in nedeljo, 18. maja. Na dogodku se bo predstavilo 60 atraktivnih starodobnih vozil, razdeljenih v tri skupine.

Gre za edinstveno revijo te vrste v Sloveniji.

V prvi bodo vozila, izdelana med letoma 1945 in 1985, v drugi motorna kolesa od letnika 1903 do 1976 in v tretji skupini predvojni avtomobili, izdelani med letoma 1889 in 1945. Gre za edinstveno revijo te vrste v Sloveniji, ki se bo začela v soboto s prihodom kolone vozil v Kamnik. Od 9. ure bodo vozila na ogled v središču mesta, ob 10. bo uradno odprtje na Glavnem trgu s slavnostnimi nagovori. Odprtje bodo popestrile Kamniške mažoretke in Celjski Dixieland ansambel.

Ob 12. uri bo sledila panoramska vožnja do občine Cerklje na Gorenjskem s postankom ob pozdravu Cerkljanske godbe in župana Franca Čebulja. Ob 15.30 se bo kolona vozil vrnila v Kamnik s postankom na gradu Strmol, dan pa se bo zaključil v Samostanu Mekinje.

V nedeljo se bo dogajanje nadaljevalo ob 9. uri z vožnjo do Arboretuma Volčji Potok, kjer bodo vozila do 15. ure razstavljena po vsem parku. Ob 11. uri bodo obiskovalce in udeležence pozdravili predstavniki raznih organizacij.