Motoristi pozor, policisti na območju Nove Gorice preverjajo hitrost

Po izkušnjah preteklih let so na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica vozniki motornih koles najbolj ogroženi in tudi najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah na cestah v Zgornjem Posočju (Robič-Kobarid oz. Vršič-Trenta-Bovec-Kobarid), na t. i. Soški cesti (Solkan-Peršeti) in Keltiki (na odseku Tolmin-Idrija-Godovič-Kalce). Te ceste so med motoristi izredno priljubljene, običajno pa domači in tuji motoristi čez dolino Soče potujejo v smeri Jadranskega morja ali nazaj.

Po končani zimi je sposobnost obvladovanja motorja na bistveno nižji ravni kot ob koncu sezone, zato je treba osvežiti fizično kondicijo. Motoristom spomladi običajno manjka običajne "kilometrine", torej gibčnosti, fizične pripravljenosti, spretnosti in izkušenj, ki so pomembne za varno vožnjo.

Hladna asfaltna površina

Policisti opozarjajo tudi, da je na začetku motoristične sezone asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, kot posledica zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska. Voznikom motornih vozil zato svetujejo, naj vozijo previdno in naj bodo pozorni na vse udeležence v prometu.

Na območju PU Nova Gorica se je lani zgodilo 851 prometnih nesreč, leta 2021 pa 727. Policisti so lani obravnavali 70 prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles (predlani 63). Za posledicami prometnih nesreč je lani umrl en voznik motornega kolesa, enako predlani, 22 je bilo hudo (predlani 19) in 42 lahko telesno poškodovanih (predlani 31). Na severnoprimorskih cestah je od leta 2007 do konca lanskega leta za posledicami prometnih nesreč umrlo skupno 36 voznikov motornih koles.

Najpogostejši primarni vzroki prometnih nesreč motoristov lani so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilno prehitevanje in neustrezna varnostna razdalja oziroma nepravilen premik z vozilom.