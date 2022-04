Motoristi po žegen k Lojzetu Slaku (FOTO)

V Cerkvi sv. Kancijana v Mirni Peči je zvonilo četrt na deset. Vabilo je k maši. Tokrat pa so zvonovi imeli družbo. Tako dobro, pravo. Ki so jo pogrešali zadnji dve leti. Hrup motorjev, tudi kako hupo je bilo slišati, se je mešal z vonjem bencina. Vse to zato, ker je Moto klub Trebnje organiziral že 24. blagoslov motoristov.

»Pogrešali smo tale blagoslov in druženje. Z veseljem sva s prijateljem Francem prišla iz Cerknega na Dolenjsko,« nam je povedal Ciril Mravlje. Ravno je razhajal svojega jeklenega konjička, ga potrepljal. »S tem blagoslovom v Mirni Peči začenjamo sezono. Tudi ogrelo se je,« je dodal, potem pa se pridružil zbrani množici. Ob cerkvi je za mizo svoj prostor zavzela dobrodušna druščina iz Slovenske Bistrice. »Tole srečanje nam je vsem zelo manjkalo,« nam je zaupal Aleksander Lenaršič.

Domači župnik Janez Rihtaršič je po maši blagoslovil vse motorje in motoriste.

»Vesel sem, ker smo spet skupaj. Pozimi smo imeli dovolj časa, da smo naše ljubice, naše motorje, pripravili na novo sezono. Pot iz Slovenske Bistrice je potekala mirno, potovali smo skozi Celje, Zidani Most, Radeče in potem naprej. Na poti je nekaj novega asfalta pa tudi nekaj več policistov je bilo kot v minulih letih,« smo še izvedeli od Aleksandra. Fantje so si privezali dušo. Za malico je poskrbela gospa Vida, tašča Marka Klančnika, enega od sedmerice motoristov, ki so prišli na Dolenjsko.

Tomos nikoli ne razočara

»Če nimaš motorja, potem nimaš ničesar v življenju,« je svojo ljubezen do motorjev opisal Dušan Senčar iz Trbovelj, ki se je pripeljal v Mirno Peč. Tudi zato, da sreča prijatelje iz Tolmina in okolice.

»Motorji me spremljajo od otroštva, prvi je bil APN 4, danes vozim BMW R1200 RT. BMW je BMW,« nam je povedal. »Vsem mladim voznikom svetujem, naj se učijo voziti z malim motorjem, da bodo enkrat znali voziti velike. Varnost je na prvem mestu, treba je upoštevati omejitve in stanje na cesti,« je še poudaril Dušan iz Trbovelj. »Sama sem se navdušila nad motorji zaradi partnerja, zdaj pa se mu pridružim na vožnji,« nam pove Lili Aleksov, takisto iz druščine iz Zasavja.

»Tomos vedno preseneti, nikoli ne razočara,« pa nam je povedal Gorazd Kovač iz Tržišča, sicer predsednik Kluba ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast Tržišče. Kar 25 ljubiteljev Tomosa se je pripeljalo v Mirno Peč. »Prišli smo po blagoslov, da bomo varno vozili, pa na druženje,« Gorazd pove, zakaj tako množična udeležba iz društva, ki sicer šteje skoraj 300 članov. Njihovi motorji so bili izdelani v 70. letih minulega stoletja. Takih zgodb v Mirni Peči ni manjkalo. Vsak motor, vsak voznik, vsaka voznica, tudi teh je bilo kar nekaj, ima svojo.

Vitalna Ivanka Slak, žena pokojnega virtuoza Lojzeta Slaka, in vnukinja Ana Slak

Moto klubu Trebnje in ekipi je uspelo, da so pod streho spravili pravi praznik. Če bi bil dan prej, bi vse odpihnilo. V Mirni Peči je brilo okoli vogalov, v ponedeljek pa je veter vzel dopust, nad krajem je posijalo sonce. Marljivim organizatorjem z neumornim Leopoldom Pungerčarjem na čelu se je kar smejalo. Malce mu je ponagajalo zdravje, a je stisnil zobe in izvrstno opravil svoje delo.

»Srečen sem in tudi ponosen. Motoristi vedo za praznik velike noči, vedo za naš blagoslov v Mirni Peči. Priprave smo začeli pred dvema mesecema. Takrat ukrepi še niso bili sproščeni. Ko pa je bilo jasno, smo zapeli na polno in pognali že utečeno kolesje organizacije. Ko sem preštel in evidentiral vse, sem ugotovil, da je pri organizaciji in izvedbi dogodka pomagalo od 240 do 250 ljudi, skupaj z domačimi društvi,« je povedal Pungerčar, ki je bil upravičeno ponosen tudi na uradno številko: dobrih 17.000 motoristov je prišlo. Ob tem je opozoril na pomen varnosti v prometu.

»Na cesti nisi nepremagljiv, si najbolj ranljiv,« je povedal in vsem zaželel varno vožnjo v letu 2022. »Važno je, da je bilo vreme pravo,« pa je pristavil nekdanji mirnopeški župnik Janez Šimenc, ki je s Pungerčarjem 1998. pripravil prvi tovrstni blagoslov v Mirni Peči. Danes deluje v Kranjski Gori, z veseljem je prišel na Dolenjsko. Z avtom, ne z motorjem. »EMŠO oz. moja šasija mi ne dovolita, da bi se veliko vozil z motorjem,« je hudomušno pripomnil. Medtem je njegov stanovski kolega, domači dušni pastir Janez Rihtaršič, pripravil vse potrebno za zaključno misel.

Leopold Pungerčar in Janez Šimenc (v sredini) sta začetnika srečanj z motorji. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

»Blagoslov je v letih epidemije potekal prek spleta. A prek stekla ne moremo izkusiti bližine. Prav to vse skupaj želim: predvsem to, da prepoznate, da vam je bog blizu. In da bi tudi vi znali drug drugemu posredovati to bližino,« je vsem sodelujočim zaželel župnik Rihtaršič, potem ko je za vse zbrane daroval sveto mašo, potem pa pred cerkvijo podelil še blagoslov za varno vožnjo.

Poklon Slaku

V Mirni Peči pa so se poklonili tudi Lojzetu Slaku, rojaku in mojstru diatonične harmonike. Letos julija bi praznoval častitljivi jubilej 90 let. Žal je že več kot desetletje pokojen, ostali pa so spomini na njegov izjemni repertoar. Od leta 2018 v Mirni Peči deluje tudi njemu in Tonetu Pavčku posvečen muzej, v prihodnje pa bodo tu prostor dobili preostali slavni Mirnopečani – duhovnik in kronist Anton Pust, čebelar Alojz Kastelic in Ludvik Starič, imenovan tudi Leteči Kranjec, ki je bil v 30. in 40. letih minulega stoletja izjemen motorist, vknjižil je kar 32 zmag v mednarodni konkurenci. V čast Slavku in preostalim Mirnopečanom so zaigrali Novi spomini ter Mirnopeški harmonikarji, pri katerih igra tudi Lojzetov brat Matija Slak.

Melodijam so prisluhnile Ivanka Slak (Lojzetova žena), Ana Slak, Lojzetova vnukinja, in Lojzetova sestra Jelka. »Danes smo Mirnopečani izjemno veseli. Zadnji dve leti je bilo tu kar turobno, ni bilo slišati motorjev. Zdaj pa je prišel čas, ko se lahko spet srečamo,« je bil dogodka vesel tudi domači župan Andrej Kastelic, ki je vsem zaželel srečno pot domov in ob letu dni osorej spet na snidenje.

Iz Novega mesta in Bele krajine v Mirno Peč

Iz Cerknice sta prihrumela prijatelja.

Domačini so pekli palačinke.

Druščina iz Zasavja

Nepregledna množica

Pogled na Mirno Peč in praznik motorjev ter motoristov

Tile so iz Tržišča.

V spomin so vsi udeleženci dobili posebno nalepko.