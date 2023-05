Motoriste so prvič prešteli (FOTO)

Pri Novi Štifti so kot prvi v Sloveniji začeli blagoslavljati jeklene konjičke, ti so izpodrinili klasične moto zbore. Romarsko središče na Brinovem griču, cerkev Marije Vnebovzete in okolico že 25 let obiskujejo motoristi iz vse Slovenije. Letos so prišli tudi gostje iz Italije in Avstrije, blagoslov pa je po maši darovalo kar pet božjih poslancev. V roke so vzeli kropilček in podelili blagoslov motoristom, njihovim sopotnicam in vsem udeležencem v prometu. Med njimi pater Niko Žvokelj, tudi sam strastni bajker in pobudnik tega obreda.

Tri tisoč jih je požegnal pater Niko.

Novost tokratnega blagoslova je bilo štetje motoristov. Zakaj, smo vprašali Pavla Hočevarja, dolgoletnega tajnika kluba Motoristi za motoriste. »Zato, ker imamo po zborih in shodih različne informacije o udeležbi, številke so seveda praviloma napihnjene, mi pa vemo, da ni tako. Sicer pa vemo, da če je Nova Štifta polno zasedena, tako kot je danes, je to okrog tri tisoč motorjev. Več jih ta hrib preprosto ne sprejme. Tako čez palec, mislim, da smo krepko čez rekord.«

S podpisi podali pobudo

Ob sedmem srečanju motoristov pri Novi Štifti, ki ga je do takrat pripravljal Motoristični klub Ribničan, je 37 motoristk in motoristov iz vse Slovenije s podpisi podalo pobudo za ustanovitev društva Motoristi za motoriste. Njegov predsednik je že vrsto let Valentin Sojar, ki je poudaril pomembnost njihovega delovanja, ki temelji na treh stebrih, in sicer: preventiva v cestnem prometu (MzM ima status društva v javnem interesu od leta 2007), Sklad za pomoč ponesrečenim motoristom in reintegracija invalidov.

Takšne je za patrulje uporabljala Jugoslovanska ljudska armada.

»Preventiva (s predavanji in praktičnimi prikazi) je beseda, ki se med člani piše in izgovarja z veliko začetnico. Sicer je najhuje, ko moramo najbližjim sporočiti kako slabo novico. V takih primerih družinam ponesrečenih pomagamo s sredstvi, ki se zbirajo v skladu. Letos smo del denarja namenili tudi žrtvam potresa v Turčiji in za nabavo opreme v rehabilitacijskem zavodu in še za kaj,« je poudaril Sojar.

Ves čas pri pripravi in izvedbi Srečanja motoristov pri Novi Štifti sodeluje tudi Policijska postaja Ribnica. »Lahko bi rekel, da skupaj zmoremo več pri preventivi udeležencev v prometu. MzM je prepoznal naš, če temu lahko rečem, delež, mi pa vidimo, da skozi tri stebre delovanja krepijo članstvo in upravičujejo poslanstvo,« so besede Rudija Topolovca, komandirja PP Ribnica.