Motivi Krasa pritegnili tudi tujce

Letošnji likovni ekstempore Kras, ki ga je že četrto leto organiziralo sežansko Kulturno društvo Kras pod vodstvom predsednice Erne Kopše, tokrat v sodelovanju s Kobilarno Lipica in sežansko območno enoto javnega sklada za kulturne dejavnosti, je privabil kar 50 likovnih ustvarjalcev in 17 mladih.

Plesalka Ajda Fabjan je razveselila številno občinstvo.

Zbrane likovnike kot tudi prijatelje likovne umetnosti sta v prenovljenem hotelu Maestoso v Lipici na odprtju razstave uvodoma nagovorila sežanski župan David Škabar, ki je predstavil tudi občinske načrte in razvoj Lipice v prihodnosti, in vodja turizma lipiške kobilarne Toni Klančič. Vsa dosedanja leta so odpirali razstave in slavnostno razglasili rezultate ekstemporov v sežanskem botaničnem vrtu, letos pa so se odločili, da to storijo v obnovljenem hotelu v območju lipiške kobilarne.

Predsednica strokovne žirije, umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn, je orisala pomen ekstempora Kras, ki je potekal na dve temi kraške arhitekture in Krasa ter je v štirih letih pridobil kakovost ter mednarodno razsežnost, saj so avtorji prihajali tudi iz sosednjih držav. »Likovniki so ustvarjali tako v realističnem slogu kot se dotaknili abstrakcije. Oddali so različne tehnike (olje na platno, akvarel, kolaž, skulpture itd.) in predstavili zanimive poglede na kraško arhitekturo in Kras. Obe temi sta bili velik izziv in nagovor, da se ustvarjalci podajo tudi v domišljijske sfere in oblikujejo motive Krasa nad in pod zemljo.«

Tri nagrade

Žirija, ki sta jo sestavljala še Saša Bučan in Samo Onič, je podelila tri nagrade, prejeli pa so jih: odličen akvarelist in ilustrator Radko Oketič (Dane pri Sežani) za sliko Žarek, keramičarka Ana Hanzel (Sežana) za skulpturo Pod površjem in Slavica Oplanić (Novigrad, Hrvaška) za sliko Veduta Štanjela. Pet avtorjev (Dajana Čok, Jana Štok, Mira Resnik, Duša Jesig in Jur Samec) je izstopalo s svojo odličnostjo in prejelo nagrade, ki jih je podelila predsednica sežanskih likovnikov Erna Kopše z vodjo sežanske izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Vladislavo Navotnik. Posebno nagrado je prejela tudi Natalija Berezina. Nagrade sta prispevali podjetji Art Ljubljana in Pršutarna Kras Šepulje. Predstavnik Lipice Klančič je podelil odkupno nagrado (v vrednosti 500 evrov bruto) za sliko Sončen dan avtorici Mirjani Matić iz hrvaške Istre.

Erna Kopše s prvouvrščenim Radkom Oketičem

Kulturni program je ob kvartetu pozavn sežanske glasbene šole z mentorjem prof. Ivom Bašičem popestrila mlada in nadobudna sežanska plesalka Ajda Fabjan, ki zaključuje akademijo za ples, zaplesala pa je na glasbo Marka Breclja Ta stol. Razstava vseh slikarskih del, prispelih na ekstempore, bo v Lipici na ogled do začetka januarja, medtem ko se bo 9. januarja preselila v sežanski Kosovelov dom in tam gostovala do 7. februarja.