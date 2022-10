Mošt pritekel ob zvokih frajtonarice (FOTO)

»Eno lepo navado sem prinesel iz Nemčije, kjer sem delal v tovarni. Tam so se vedno na martinovo ob 11. uri in 11 minut ustavili stroji, mi pa smo nazdravili sv. Martinu, ko se v Nemčiji začne pustni čas. Ob prihodu domov sem prevzel ta obred in po dvajsetih letih je zgodba dobila svoje drugo poglavje,« je Alojz Lovšin leta 1998 nagovoril zbrano družbo ob zasaditvi mariborske potomke trte v Dolenjem Potoku v Kostelu. Takrat so s kozarci rujnega počastili tudi ustanovitev Društva vinogradnikov Ribnica; prvi predsednik društva, ob zamenjavi so mu podelili častni, dosmrtni mandat, je postal Lovšin.

Špičkov Lojz: Mošt po treh letih.

Drugi mejnik je društvo, ki je vmes strnilo vrste, zasadilo leta 2018, ob pohodu od zore do mraka, iz Ribnice proti Sveti Ani, do katere je pot vijugala tudi mimo zasajenega pobočja Slavčevih (Slavko Rus je prav tako član društva). Ribničani so izračunali, da je njihov vinograd najvišje ležeči na svetu, med člani pa je nastala pobuda, da bi lahko tudi pri njih korenine poganjal cepič najstarejše trte na svetu spod obzidja mariborskega Lenta, ki je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. In se je začelo. Delegacija ribniških vinogradnikov, v društvu jih je 18, se je marca na najvišji ravni, kot zahteva protokol – tako je dejal Janez Lovšin - Daso, od leta 2018 predsednik njihove druščine –, udeležila prevzema potomke trte, modre kavčine ali žametne črnine, ki spada v ekološko skupino sort črnomorskega bazena.

Takole je trgal Mršnikov France.

Enajstega maja 2019 ob 11. uri in 11 minut so jo zasadili za zidovi ribniškega gradu. V trosno zemljo, ob lesenem kolu, pritrjenem na zid, sta jo položila mestni viničar oziroma skrbnik mariborske trte Stane Kocuter in Franc Mršnik, ki od takrat bdi nad potomko. Viničar je dejal, da bodo gospodar, to je župan občine Ribnica, in člani društva v treh letih utrgali prve grozde. In so jih res!

Vse je preživela

Predsednik, gospodar in skrbnik (z leve).

Te dni so ribniški župan Samo Pogorelc, predsednik društva vinogradnikov Janez Lovšin in skrbnik Franc Mršnik v brajdo položili vsak po en grozd, nato je Alojz Lovšin - Špičkov izmeril sladkost pridelka, ki je bila presenetljivo visoka, po tehtanju pa je prešo – pomagal mu je Nande Šilc – vrtel vinogradniški pripravnik Janez Rus, mimogrede je zdeklamiral dve vinski, Leon Lovšin - Levč pa je skupaj s Špičkovim Lojzom stiskal sprešane jagode. Vse torej po protokolu, le da so mošt tokrat spili ob zvokih diatonične harmonike; meh je vlekel Pavle Hočevar, sicer tudi vinogradnik. Nazdravili so letniku 2021, ki so ga ribniški vinogradniki pridelali iz grozdja, natrganega v Beli krajini.

Gospodar, župan, je vzel meh v roke, prva pevca sta nekdanji župan in gospodar trte Jože Levstek (na desni), ob njem Slavko Rus in Nande Šilc.

Ribniški vinogradniki slovijo kot izjemno modra in šegava druščina, ki je vsepovsod lepo sprejeta. Krasita jih povezanost in pripadnost stanu. Skrbnik Franc je trgatveno popoldne začinil s svojo zgodbo: »Štiristo let je od tega, ko je pred materjo meč položil Aga Mustafa, 200 let za njim Napoleon, minulo je 80 let, ko je pred materijo stal Hitler. Vse je preživela. Leta 1952 pa se je rodil Mršnikov France, fantiček, ki je rasel in rasel, da bi ga leta 2014 sprejeli med vinogradnike, ob zasaditvi v gradu, ki so ga Turki napadli 28-krat, pa so mu zapili skrbništvo potomke. Hvala vam, da ste ravno meni dali brez vsake vojske in hudobije ključ od gradu in ključ od ograje, v kateri je trta,« je dejal France in požel aplavz. Skupaj s tremi simboličnimi grozdi so sprešali še štiri, ki so dozoreli na mariborski potomki v Sušju pri predsedniku Janezu.