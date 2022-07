Morski psi na Jadranu: kako nevarni so in kje se zadržujejo?

Že misel na morske pse nas navda z nelagodjem, še posebno ker jih je kaj lahko srečati tudi med dopustovanjem ob hrvaški obali. Nazadnje smo o tem, da so tam zagledali te živali, poročali konec maja. »Okoli sedmih zvečer sem opazil, da turisti v kampu v Medulinu nekaj snemajo in fotografirajo. Oni so ga namreč prvi zagledali. Potem sem ga še jaz snemal. Po moji oceni je bil dolg 1,5 metra,« je domačin Vlado Privrat razlagal hrvaškim novinarjem. »Prosim vas, nikar ne strašite turistov. Ne gre za nevarno vrsto,« pa je v pogovoru za Novice povedal dolgoletni ribič Goran iz Medulina. Podobno kot Vlado je tudi sam menil, da bi lahko šlo za kadela, nenevarno vrsto. Ta namreč človeka nikoli ne napade in se večinoma zadržuje globoko pod gladino.

Pa res lahko le zamahnemo z roko, češ, morski psi nas večinoma ne bodo napadli? Če se spomnimo dogodka iz oktobra 2008, ko je 43-letni Ljubljančan Damjan Pesek, ki se je s prijatelji potapljal v zalivu Smokova na otoku Vis, le kakih 10 metrov od obale preživel napad velikega belega morskega psa, potem nikakor ne. Vsekakor je treba biti previden, a ne toliko, da si niti prsta ne bi več upali pomočiti v morje. »Večja je verjetnost, da vam bo iz letala kaj padlo na glavo, kot pa da vas bo ugriznil ali raztrgal morski pes,« miri priznani dubrovniški biolog Vladimir Onofri. Za Slobodno Dalmacijo je še dodal, da so srečanja med človekom in morskim psom zelo redka: »Potapljam se že 50 let in niti enega še nisem pod vodo videl v živo, samo z barke, pa še to zelo redko.«

V Jadranskem morju se zadržuje okoli 30 vrst morskih psov, občasno jih zagledamo tudi v slovenskem morju. Lovrenc Lipej z Morske biološke postaje Piran pri Nacionalnem inštitutu za biologijo nam je že pred časom povedal, da jih v našem okolju živi pet vrst. Od leta 2000 so pri nas večkrat opazili orjaka, na primer leta 2001, ko so jih našteli kar 12, dolgi pa so bili od treh do 9,5 metra. K sreči za človeka niso nevarni, saj se prehranjujejo izključno s planktonom.